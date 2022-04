Will Smith ya ha empezado a sufrir las primeras consecuencias en su carrera tras lo sucedido en los Oscar

Quién le iba a decir a Will Smith que la noche en la que ganaría su primer Oscar terminaría siendo una de las peores de su vida no solo a nivel personal sino también profesional. La bofetada que le dio en directo a Chris Rock tras el desafortunado comentario que el cómico hizo sobre la alopecia de de su mujer, Jada Pinkett, ha provocado una cadena de reacciones que han dejado al actor en una situación muy complicada, ya que parece que nadie quiere trabajar con él. Smith ha empezado a sufrir las primeras consecuencias en su carrera y ya se han cancelado varios proyectos que tenía pendientes, como Bad Boys 4 y la película de Netflix Fast and Loose.

- Chris Rock evitó que la policía detuviera a Will Smith

- Así reaccionó Jada Pinkett al ver el golpe que su marido le dio a Chris Rock

VER GALERÍA

Según ha publicado The Hollywood Reporter, las dos producciones se han quedado en pausa tras lo sucedido con Will Smith y, por el momento, no sabe si van a seguir adelante o no. Sony se está encargando de la cuarta entrega de Bad Boys y había enviado al actor 40 páginas del guión antes de los Oscar, pero según ha comentado una fuente del equipo todo se ha quedado en espera. Fast and Loose, que narra la historia de un criminal que pierde la memoria tras sufrir una agresión, iba a contar con David Leitch (John Wick, Deadpool 2, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) como director, pero hace varias semanas que canceló su contrato. Netflix no tenía claro si quería continuar con el proyecto y, tal y como está ahora la situación, están valorando si cancelarlo definitivamente o continuar con otro director y otro actor como protagonista.

- La gran preocupación de Chris Rock momentos después de la bofetada

Además, Will Smith tiene pendiente de estreno Emancipation, una película de suspense de Apple+. Se encuentra en posproducción y estaba previsto que se estrenara este año, pero la plataforma de streaming todavía no ha tomado una decisión. No hay duda de que está siendo un momento muy complicado para el actor de El príncipe de Bel Air y, aunque muchos creen que podríamos estar ante el fin de su carrera, otros están convencidos que, después de un tiempo, volverá a trabajar en Hollywood.

- Chris Rock habla por primera vez tras la bofetada de Will Smith

VER GALERÍA

- La Academia pidió a Will Smith que se fuera de los Oscar y él se negó

La semana pasada, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood emitió un comunicado para informar de que había iniciado procedimientos disciplinarios contra Smith y que, además, le avisaban con 15 días de antelación por si quería ser "escuchado mediante una respuesta por escrito" antes de que se celebrara su próxima reunión, prevista para el 18 de abril. La Junta de Gobernadores detallaba que podían "tomar cualquier acción disciplinaria, que puede incluir suspensión, expulsión u otras sanciones permitidas por los estatutos y las normas de conducta".

Pues bien, Will les ha respondido dos días después de recibir la notificación con un mensaje en el que comunica su decisión de abandonar la Academia. "Renuncio a ser miembro y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada". "Mis acciones en la 94ª entrega de los Premios de la Academia fueron escandalosas, dolorosas e inexcusables. La lista de las personas a las que he dañado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público que lo vio desde casa. Traicioné la confianza de la Academia", confiesa el actor, que dice que tiene "el corazón roto". "El cambio lleva su tiempo y me comprometo a hacer el trabajo necesario para asegurarme de que nunca más la violencia se sobreponga a la razón", concluye.

- Chris Rock no sabía que Jada Pinkett sufría alopecia

- Willow, Trey y Jaden: así son los hijos de Will Smith que también se dedican al mundo del espectáculo

Las primeras palabras de Chris Rock

Tras lo sucedido, Chris Rock rompió su silencio durante uno de sus shows en Boston. El cómico, que estos días se ha subido al escenario del Wilbur Theatre con su espectáculo Ego Death Tour, se mostró muy afectado al confesar que: "todavía estoy procesando lo que ocurrió, así que en algún momento hablaré sobre ello. Y será serio". Aunque se encuentra en una etapa difícil, el actor ha colgado el cartel de "no quedan entradas", de hecho, en una sola noche vendió más tickets que en todo el mes anterior y la reventa ha incrementado notablemente los precios. Chris acaba de arrancar el tour con su primer show de monólogos en directo en cinco años. La gira incluye 38 citas por Estados Unidos y dará el salto a países como Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.