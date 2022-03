La gran preocupación de Chris Rock momentos después de la bofetada que Will Smith le propinó en los Oscar Wanda Sykes, una de las presentadoras de la gala, ha desvelado el gran pesar del actor tras la ceremonia

El incidente acaecido entre Chris Rock y Will Smith y que acabó, como ya todo el mundo sabe, con una bofetada que el ganador de la estatuilla por El método Williams propinó al cómico y ensombreció la gala, no dejó indiferentes a sus protagonistas, pudimos ver las lágrimas del protagonista de En busca de la felicidad y ahora hemos conocido cuál fue la mayor preocupación del cómico momentos después de que sucediera el comentado suceso sobre el escenario del Dolby Theatre. Su inquietud al respecto era tal, que hasta llegó a pedirle disculpas Wanda Sykes, una de las conductoras de la ceremonia de los Oscar 2022.

- Chris Rock reaparece y habla por primera vez tras la bofetada de Will Smith en los Oscar

VER GALERÍA

- La prensa extranjera se hace eco de una broma de Will Smith a Pablo Motos tras el incidente con Chris Rock

Wanda Sykes ha explicado en el programa de Ellen Degeneres que Chris Rock estaba muy afectado por lo ocurrido. Ambos coincidieron en la fiesta postgala celebrada por Guy Oseary, la intérprete de La madre del novio ha relatado que "Tan pronto como me acerqué a él, lo primero que me dijo fue: "Lo siento mucho", y yo dije: '¿Por qué te disculpas?'". El quinto mejor monologuista de todos los tiempos del Comedy Central, de 57 años, estaba muy preocupado y le dijo a Wanda, de 58 años, que se sentía mal puesto que "se suponía que iba a ser" la noche de la protagonista de Malas madres, película en la que coincidió con Jada Pinkett Smith, junto con la de las otras dos anfitrionas de la gala, Amy Schumer, de 40 años, y Regina Hall, de 51 años. "Todas ustedes estaban haciendo un gran trabajo", continuó Rock. “Lamento mucho que ahora todo se centre en eso”, ha contado la actriz que el humorista le dijo con gran pesar.

VER GALERÍA

La actriz también ha relevado que, hasta el momento, ha sido el único que se ha disculpado con ella y se ha mostrado "decepcionada" con la "misma industria" puesto que "sé que se disculpó con Chris, pero creo que éramos los anfitriones, ¿verdad? Así que esta es nuestra casa, los invitamos a entrar, seremos los anfitriones, nos ocuparemos de todos ustedes esta noche, nos aseguraremos de que se lo pasen bien. Y nadie se ha disculpado con nosotros y trabajamos muy duro para armar ese programa”. La cómica ha continuado condenando a la Academia porque encontraba "asquerosa" la decisión de la organización de permitir que Will Smith permaneciera en la gala.

VER GALERÍA

Chris Rock no ha querido presentar cargos contra Will Smith por lo sucedido y las únicas palabras que ha pronunciado al respecto fueron durante tres días después en su primera aparición pública en su espectáculo Ego Death Tour en Boston. "Todavía estoy procesando lo que ocurrió, así que en algún momento hablaré sobre ello. Y será serio", dijo a los asistentes en medio de una gran ovación que le emocionó. Son estas escuetas declaraciones las únicas que de momento ha ofrecido el cómico que se enfrenta, igual que Smith, a los efectos colaterales del que ya se ha convertido en uno de los momentos históricos de la entrega de premios. Aunque las consecuencias que tendrá el arranque de genio de Will Smith todavía son desconocidas (podrían ir desde su expulsión de la Academia de Cine hasta la retirada del Oscar), las que ha provocado para Chris Rock han llegado de manera mucho más inmediata e inesperada. El actor ha visto cómo la venta de entradas para sus espectáculos ha experimentado un aumento meteórico, tal y como ha informado la web de venta de entradas TickPick. En un mensaje la citada central de ventas ha escrito que en una sola noche se han vendido más tickets que en todo el mes anterior.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.