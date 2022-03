La prensa extranjera se hace eco de una broma de Will Smith a Pablo Motos tras el incidente con Chris Rock Las imágenes han cobrado actualidad y medios como 'New York Times' o 'The Daily Mail' han publicado el vídeo, que se ha hecho viral

Will Smith está en el ojo del huracán desde el pasado domingo, cuando resolvió con una bofetada la desafortunada broma de Chris Rock sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett. El actor ha pedido perdón públicamente por golpear al cómico en la pasada edición de los Oscar, pero las noticias sobre él no dejan de sucederse. Hoy ha trascendido que la Academia de Hollywood le pidió que se fuera de la gala tras la agresión y que él se negó; además, la prensa extranjera se ha hecho eco de una de las visitas del actor a El Hormiguero, el programa de Pablo Motos, uno de sus mejores amigos. Corría el mes de agosto de 2010 cuando Will Smith acudió al espacio de Antena 3 junto a su hijo Jaden Smith y Jackie Chan para promocionar la película The Karate Kid. También estuvo con ellos Jada Pinkett, una de las productoras del filme. Aunque todo fueron risas y los espectadores todavía recuerdan a los cinco cantando Hola don Pepito, ocurrió algo que entonces pasó sin pena ni gloria, pero ahora, tras el incidente de Will Smith con Chris Rock, cobra actualidad y de ello se han hecho eco diferentes medios internacionales.

En un momento del programa, Pablo fue a dirigirse a Jada, tan solo había pronunciado su nombre, cuando el ganador del Oscar por El método William le interrumpió rápidamente. "Pablo, cuidado con las palabras para mi esposa, ¿entendido?”, le dijo en un perfecto español, mientras levantaba la mano a modo de advertencia. El presentador le siguió el juego, dio un paso atrás y levantó las manos de manera burlona como evitando problemas. Después de eso, el intérpre de Men in black le indicó a Motos que siguiera hablando. Cuando este reanudó la presentación, Will se inclinó para mostrar que escuchaba con atención cada palabra que salía de la boca del anfitrión. El presentador felicitó a Jada por su éxito en Hollywood, por sus películas y por ser tan "bella por dentro como por fuera", a lo que el protagonista de Soy leyenda le espetó "Cuidado, cuidado", también en castellano. Pablo finalizó su intervención con el mayor respeto del mundo y Will simplemente dijo: "Muy bien, muy bien".

La escena fue recibida con risas por parte de Pablo Motos y por los espectadores, pero que ahora se carga de significado tras lo sucedido el domingo durante la gala de los Oscar. Un momento del que se ha hecho eco la prensa extranjera. Medios como The Mirror, New York Post o The Daily Mail, han recuperado este vídeo, que se ha hecho viral, y destacan la manera en la que advierte al presentador, con un tono que cabalga entre la broma y la seriedad, de que se abstuviera de piropear a su esposa y cuidara el modo con el que dirigirse a ella, incluso alguno de ellos lo califican como un hecho "premonitorio".

Por su parte, uno de los protagomistas del vídeo, también quiso dar su opinión sobre el tortazo que el actor le propinó a Chris Rock, Pablo Motos, quien mantiene una relación de amistad con el intérprete afroamericano. "Entiendo que soy amigo de Will Smith y que cualquier cosa que diga de entrada es sospechosa", comenzó diciendo. "Si tú ves el chiste no es para tanto, pero desconocemos los detalles. Desconocemos si entre él y Chris Rock ya había tensiones anteriores, que parece ser que sí. Desconocemos el nivel de sufrimiento que puede llevar su mujer con la alopecia y cómo le puede estar afectado eso a su salud mental y a su relación de pareja. Desconocemos lo alterado que puedes estar la noche en la que, después de toda una vida luchando, por fin parece que te van a dar un Oscar... y, aunque quede claro que la violencia siempre es injustificable y que Will Smith ha metido la pata y seguramente el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro", argumentó.

El presentador finalizó su discurso elogiando protagonista de En busca de la felicidad. "Lo que yo sí os puedo contar de Will Smith es que es, probablemente, una de las personas más especiales que yo he conocido en mi vida, que es cualquier cosa menos una persona violenta, que lo único que quiere es que todo el mundo a su alrededor esté feliz y que además de un talento incuestionable. Will Smith tiene un corazón de oro y seguramente ese corazón es el que le traicionó. El que esté libre de meter la pata que tire la primera piedra"

