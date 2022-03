¿Cuál es el origen de la enemistad de Will Smith y Jada Pinkett con Chris Rock?

La 94º entrega de los Oscar no se recordará por los actores que se llevarón la preciada estatuilla, ni por los espectaculares vestidos que voliveron a desplegarse por la alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles, sino por la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock, ante una desafortunada broma del presentador hacia la alopecia de la mujer del protagonista de Men in black. Ante la sorpresa generalizada por lo ocurrido, lo cierto es que la enemistad entre los actores viene no tendría su origen en la noche del domingo, sino que vendría de lejos. Ambos solían tener muy buena relación pero, al parecer, otro chiste que el cómico hizo sobre Jada Pinkett Smith en los Oscar de 2016 fue lo que rompió su amistad.

En 2016, cuando Jada Pinkett impulsó el boicot a los Oscar alegando falta de diversidad racial y de género, el considerado como el quinto mejor monologuista de todos los tiempos del Comedy Central hizo una broma machista sobre ella durante el arranque de la gala que daba a entender que la actriz no estaba entre la listas de invitados de la ceremonia. "Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando la ropa interior de Rihanna. ¡No fui invitado!", lanzó entonces. Sin embargo, la intérprete de Matrix Resurections le quitó importancia al comentario en sus perfiles afirmando que eran "gajes del oficio". La cosa no quedó ahí y el presentador continuó echando leña al fuego e ironizando sobre que Will Smith no hubiera sido finalmente uno de los candidatos para alzarse con la preciada estatuilla por su papel en La verdad duele. "No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!", dijo durante el transcurso de la famosa entrega de premios.

En aquella ocasión, tanto Jada con Will, no hicieron más comentarios al respecto. Este domingo, la actriz, de 51 años, no pudo disimular su cara de descontento ante el desafortunado comentario jocoso de Chris Rock y, aunque a Will Smith primero le hizo gracia, después de ver la expresión en el rostro de su esposa, no se pudo controlar y saltó de forma agresiva al escenario. Rompiendo definitivamente la amistad que había entre ellos ya que no siempre ha existido una mala relación entre los tres protagonistas del momento, incluso han asistido juntos a entregas de premios, numerosos eventos y también se sentaron juntos en la pista de juego en un partido de la NBA en 2012.

Se conocen desde hace muchos años, desde la década de los noventa, cuando el ganador del Oscar a Mejor actor protagonista por El método Williams triunfaba al frente de la mítica serie El príncipe de Bel-Air, el cómico hizo un cameo en la aclamada producción, donde interpretó un doble papel, se metía en la piel de Maurice, un famoso al que Hillary (Karyns Parsons) iba a entrevistar, y también hacía de su hermana. Previamente, ya habían coincidido en el falso documental, Torrance Rises, dirigido por Spike Jonze, en 1999, y la relación entre ambos era muy buena.

Por su parte, Chris Rock y Jada Pinkett Smith también había trabajado juntos y compartieron promoción Madagascar 2 por ser algunos de los actores que pusieron su voz en la película de animación, motivo por el cual sus posturas se acercaron mucho, llegando incluso a traspasar la pantalla según varias fuentes cercanas a ambos actores. No obstante, estos rumores nunca se han llegado a confirmar de manera oficial. A día de hoy, no está claro si la disputa entre el matrimonio Smith y Rock comenzó después del monólogo en los Oscar de 2016, o si han surgido otros problemas entre ellos fuera de las cámaras, pero sí que, pase lo que pase, las formas hacen que uno pierda la razón, y eso es lo que le ha ocurrido en esta ocasión a Will Smith con su actuación y este suceso repercutirá de forma negativa en la trayectoria del ganador al Oscar.

Chris Rock se niega a presentar cargos contra Will Smith tras la agresión, según ha informado el Departamento de Policía de Los Ángeles. Aunque también han explicado que no hay una fecha límite para poder presentar la denuncia, por lo que el humorista podría replantearse de nuevo esta opción. Ambos han protagonizado un hito que nunca debería haber ocurrido, que ha abierto los telediarios de todo el mundo empañando el glamur que caracteriza a la entrega de los Oscar.

