Will Smith y Jada Pinkett, un matrimonio nada convencional que dura ya 25 años

La 94ª edición de los Premios Oscar pasará a la historia por la agresión de Will Smith a uno de los presentadores de la gala, el humorista Chris Rock. El actor, de 53 años, propinó una sonora bofetada al cómico por hacer una broma sobre el pelo rapado de su mujer, Jada Pinkett, que sufre una rara enfermedad autoinmune que le hace perder el cabello. Este episodio tan desagradable ha empañado el triunfo de Will Smith como mejor actor protagonista por su papel en El método Williams, pero no su felicidad. Aunque recogió el Oscar entre lágrimas y completamente deshecho por lo ocurrido, en una de las fiestas posteriores a la gala se dejó ver completamente eufórico. Posó para los fotógrafos con su mejor sonrisa y rodeado de su familia. El intérprete lleva más de 25 años al lado de la artista Jada Pinkett, nacida en Maryland en 1971, con quien tiene dos hijos en común, Jaden, de 23 años, y Willow, de 21 años. Además, el actor tiene un hijo mayor, Trey, de 29 años, que nació durante su primer matrimonio con la actriz Sheree Zampino.

Una pareja abierta

La historia de amor de Will Smith y Jada Pinkett comenzó en 1997, cuando ella se presentó a un casting para El príncipe de Bel-Air, la serie que protagonizaba el actor. Jada no pasó la prueba, pero el intérprete se enamoró locamente de ella y dejó a su primera mujer para iniciar una nueva vida. "El divorcio ha sido el mayor de mis fracasos", llegó a decir Smith con el paso del tiempo. También reconoció que la decisión de separarse provocó un distanciamiento con su hijo mayor que todavía le persigue.

Estas declaraciones sobre su divorcio y su complicada paternidad de Trey las hizo en 2020, en el programa de entrevista de Jada. La pareja habló públicamente sobre esta situación tan personal del actor, al igual que hizo cuando saltaron los rumores sobre la relación extramatrimonial de Jada con el popular rapero August Alsina. La artista confirmó a su marido este 'affair' y a finales de 2021 el actor aseguró en la revista GQ que su mujer no era la única que había tenido aventuras durante su matrimonio. "Aunque al principio fue una relación monógama, ahora ya no lo es", afirmó el ganador del Oscar. En sus memorias, tituladas Will, el intérprete explicó que Jada y él comenzaron su relación a una edad muy temprana y que al madurar se dieron cuenta de que tenían un concepto totalmente diferente del matrimonio. "Nuestro matrimonio no estaba funcionando", escribió Smith en su libro. "Ya no podíamos fingir. Ambos nos sentíamos miserables y, claramente, algo tenía que cambiar". Entonces llegaron a un acuerdo para ser una pareja abierta. La decisión, según declaró el actor, no fue fácil, pero "vivir esta libertad que hemos pactado y el apoyo incondicional que nos damos el uno al otro es, para mí, la definición más alta del amor".

La educación de sus hijos

En 2011 Jada decidió abandonar su carrera profesional para centrarse en el cuidado de Jaden y Willow, sin embargo, no pudo evitar algunos escándalos de los jóvenes, a los que han intentando educar evitando el castigo y haciéndoles responsables de sus vidas. En 2014 Willow se convirtió en noticia por difundir una foto suya en la cama con el actor de Hannah Montana Moisés Arias. En aquel momento ella tenía 13 años y el intérprete 20. El matrimonio apoyó a su hija asegurando que la imagen era artística y "una diversión inocente". También fue muy polémico cuando su hijo Jaden les pidió emanciparse con tal solo 15 años. "Cuando pidió emanciparse legalmente, el corazón se me rompió en mil pedazos", desveló Smith en sus memorias. "No hay nada peor que saber que le has hecho daño a tus hijos".

La sombra de la Cienciología

La sombra de la Cienciología también ha planeado sobre el matrimonio. En 2008 fundaron el colegio privado New Village Academy de Los Ángeles, que utiliza un método educativo desarrollado por la Cienciología: la tecnología del estudio, y tuvieron que salir al paso de las especulaciones. Según dijeron, no pertenecían a la Iglesia de la Cienciología y su único objetivo era crear un centro donde los niños se divirtieran estudiando.

Ahora las noticias sobre ellos son muy distintas. El actor ha declarado en más de una ocasión que vive "en cuerpo y alma" para su mujer y esta ha asegurado que siempre va a estar al lado de su marido pase lo que pase. Jada no se ha pronunciado de momento sobre la agresión de Smith en los Oscar y ha preferido mostrar la cara más dulce de la velada, compartiendo detalles de su look o posando con la mejor de sus sonrisas en la alfombra roja.

