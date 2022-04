Netflix paraliza su proyecto con el ganador de la estatuilla Denzel Washington cuenta cómo vivió el incidente de Will Smith en los Oscar: 'No podía quedarme ahí sentado' El actor recuerda una frase que ya le dijo a su compañero en la gala: 'Por alguna razón, el diablo se apoderó de él esa noche'

Hace siete días, Denzel Washington vivía en primera fila el impactante altercado de los Oscar que aún resuena con fuerza y desafortunadamente promete seguir haciéndolo. El actor era testigo in situ y a escasos metros del escenario de ese momento en el que Will Smith propinaba un bofetón a Chris Rock, incidente que llegaba tras el chiste que el cómico había hecho sobre el pelo rapado de su mujer Jada Pinkett, que sufre alopecia. El protagonista de películas como Déjà vu, Marea roja y El vuelo ha hablado por primera vez de cómo presenció aquella situación tan tensa e inesperada, donde su primera reacción fue levantarse rápidamente del asiento para intentar calmar los ánimos de su compañero. "De ninguna manera podía quedarme ahí sentado. No soy así", explicaba el intérprete este sábado durante su presencia en la cumbre internacional de liderazgo y emprendedores T.D. Jakes.

Will Smith abandona la Academia de Cine tras la bofetada a Chris Rock: 'Aceptaré las consecuencias'

VER GALERÍA

Efectivamente, algunas de las imágenes que más se comentaron tras la agresión fueron aquellas en las que se veía a Denzel Washington y otras estrellas como Bradley Cooper o Tyler Perry hablando con Will Smith y tratando de apaciguarle tras lo ocurrido. El nominado al Oscar de este año por La tragedia de Macbeth también se ha referido a la comentada frase a modo de aviso que le dijo a Will Smith durante la entrega de premios: "Cuidado, en tu momento más alto, es cuando el demonio viene a por ti". Sobre este dicho, Denzel señalaba este fin de semana que "si Satán te ignora, es que estás haciendo algo mal, porque dice: "¡Oh, no!, déjalo en paz, ese es mi favorito"... Por el contrario, cuando Belcebú se te acerca, es porque tratas de hacer algo bien", argumentaba. En conclusión, el actor cree que "por alguna razón, el diablo se apoderó de él esa noche", aseveraba en relación a Will Smith.

Así evitó Chris Rock que la policía detuviera a Will Smith en los Oscar

VER GALERÍA

Por otro lado, sigue el goteo de reacciones a lo acontecido el pasado domingo y lo último es que Netfix habría decidido paralizar la nueva superproducción que contaba con el protagonista de El príncipe de Bel Air en su reparto principal, según informa The Hollywood Reporter. Se trata de Fast and Loose, un thriller de acción que ya había tenido problemas por el cambio a última hora de su director y que, ahora, estaría aparcado sine die por la plataforma de streaming tras lo vivido en la ceremonia. La película iba a contar la historia de un criminal que pierde todo su dinero tras ser atacado y un día se despierta misteriosamente en Tijuana (México). El personaje se ve obligado entonces a seguir las pistas que ha ido dejando su pasado, para acabar descubriendo que tiene dos identidades: la de un adinerado capo de la mafia y la de un agente de la CIA encubierto.

Will Smith olvida el incidente de los Oscar cantando y bailando junto a su familia en una fiesta

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.