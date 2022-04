Will Smith abandona la Academia de Cine tras la bofetada a Chris Rock: 'Aceptaré cualquier otra consecuencia' El actor ha decidido no continuar en la institución dos días después de que le abriesen un expediente disciplinario

"Impactante, dolorosa e inexcusable", así ha calificado la Academia de Cine el suceso con Will Smith en la 94 edición de los premios Oscar, tras abofetear a Chris Rock el pasado domingo después de que el presentador hubiese hecho una broma sobre su mujer, Jada Pinkett. La organización de Hollywood le abrió entonces un expediente disciplinario y dos días después de iniciarse este proceso, Will Smith ha tomado la decisión de abandonar la Academia de los Oscar. "Aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada", explicaba el marido de Jada Pinkett en un comunicado enviado por su representante a la revista People.

En el comunicado, el marido de Jada Pinkett ha querido resarcirse de lo ocurrido admite el error que había cometido: "He respondido directamente a la notificación de audiencia disciplinaria de la Academia, y aceptaré plenamente todas las consecuencias de mi conducta. Mis acciones en la 94ª entrega de los Premios de la Academia fueron escandalosas, dolorosas e inexcusables. La lista de los que he herido es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público mundial en casa. Traicioné la confianza de la Academia", ha explicado Will Smith.

Además, ha añadido que ha "privado a otros nominados y ganadores de su oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón roto. Quiero volver a centrar la atención en aquellos que merecen la atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que realiza para apoyar la creatividad y el arte en el cine". Después de estas palabras, y para concluir, Will Smith ha anunciado su retirada de la Academia del Cine: "Por lo tanto, renuncio a ser miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada. El cambio lleva su tiempo y me comprometo a hacer el trabajo para asegurar que nunca más permitiré que la violencia se sobreponga a la razón".

Tras el comunicado de Will Smith, elpresidente de la Academia de Cine, David Rubin, respondiá a través de la misma revista norteamericana aceptando su dimisión: "Hemos recibido y aceptado la renuncia inmediata del señor Will Smith a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Continuaremos avanzando con nuestros procedimientos disciplinarios contra el Sr. Smith por violaciones de las Normas de Conducta de la Academia, antes de nuestra próxima reunión programada de la junta directiva el 18 de abril".

El pasado domingo Will Smith abofeteaba a Chris Rock en medio de la gala de los Oscar después de que el conductor de la gala, Chris Rock, hiciese un desafortunado comentario sobre la mujer del actor, Jada Pinkett, haciendo referencia a su cabeza rapada -la actriz sufre una enfermedad que le produce alopecia-. La reacción de Smith fue totalmente inesperada: se levantaba de su butaca y subía al escenario para dar una bofetada en pleno directo al humorista en toda la cara. Después de ese instante, y ante la atenta mirada de millones de espectadores, el intérprete de Soy leyenda gritaba: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu p*** boca!". Un lamentable episodio que ya forma parte de la historia los Oscar y que aún seguirá dando que hablar por mucho tiempo.

