Will Smith estrena su primer trabajo tras la bofetada a Chris Rock y ¿vendrá con nominación al Oscar?

La carrera profesional de Will Smith sigue adelante tras el altercado que protagonizó en la última edición de los premios Oscar al dar una bofetada a Chris Rock minutos antes de recibir la estatuilla a mejor actor por El método Williams. Si bien es cierto que perdió algunos contratos por la polémica, otros compromisos laborales siguen en marcha y ya hay fecha para volver a verle actuando. En poco más de dos meses, el 9 de diciembre, se estrenará su nuevo trabajo, en el que también ejerce como productor: una película llamada Emancipation que estará en el catálogo de Apple TV+ y de la que ya se han adelantado las primeras imágenes.

En la ficción dirigida por Antoine Fuqua, Will Smith se mete en la piel de un esclavo que trabaja en las plantaciones de Luisiana y durante la Guerra de la Independencia de Estados Unidos huye para alistarse en el Ejército. Su interpretación genera una gran expectación no solo por los últimos acontecimientos, sino porque la historia está basada en hechos reales. A su personaje se le conoció como 'Peter azotado' gracias a unas fotografías de 1863 en las que aparecía de espalda con una extensa cicatriz. Aquella imagen se convirtió en un símbolo ya que daba muestra de los crueles castigos que recibieron los esclavos durante el conflicto bélico.

En Hollywood ya se habla de Emancipation como una película con muchas posibilidades en los Oscar e incluso se plantea la posibilidad de que Will Smith esté nominado por esta actuación que comparte con Ben Foster, Steven Ogg y Charmaine Bingwa. De ser ciertos estos pronósticos, y si la Academia lo eligiera como ganador, ¿qué pasaría? El actor no podría recoger el premio ni presencialmente ni tampoco de forma virtual. Tras su altercado, renunció a ser miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y el organismo le prohibió participar en la gran noche del cine durante los próximos diez años.

A finales de julio, el protagonista de títulos tan emblemáticos como El príncipe de Bel-Air, Soy leyenda, Aladdín o Men in black se disculpaba por su comportamiento en la ceremonia de los Oscar, celebrada en marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Mediante un vídeo en el que no podía contener las lágrimas, se disculpaba con Chris Rock, quien ha sido su amigo durante años. "Me comuniqué con Chris y el mensaje que he recibido es que no está listo para hablar, y, cuando lo esté, lo hará. Entonces le diré, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y aquí estoy", aseguraba. Además hacía extensible su perdón a la familia del humorista, especialmente a su madre.

El éxito de sus memorias

La actitud de Will Smith le ha traído muchas consecuencias y su imagen pública se ha visto afectada. Pero a la vez, ser el centro de todas las miradas y los comentarios ha provocado que su vida privada genere mucho interés. Esto se ha traducido en un significativo aumento en las ventas de su libro de memorias, publicado a finales de 2021. A lo largo de esas páginas, el actor da a conocer datos desconocidos como su dura infancia o sus experiencias amorosas antes de unirse a Jada Pinkett Smith, madre de tres de sus cuatro hijos (su primogénito nació durante su matrimonio con Sheree Zampino).

