La premonición que tuvo Will Smith antes de los Oscar: 'Mi carrera, mi dinero... Vi cómo mi vida entera se destruía'

Han pasado más de dos meses desde que Will Smith abofeteara en directo a Chris Rock por el desafortunado comentario que hizo sobre la calvicie de su mujer, Jada Pinkett. Fue un acontecimiento que cambió su vida para siempre y, de hecho, no hemos vuelto a saber nada de él desde entonces. Sin embargo, esta semana el actor ha vuelto a acaparar titulares por algo que tiene mucho que ver con lo que pasó en la gala de los Oscar. Antes de que Smith pegara a Rock, el actor concedió una entrevista a David Letterman en su programa My Next Guest Needs No Introduction (Mi próximo invitado no necesita presentación), cuyo contenido acaba de ver la luz.

- Buenas noticias para Will Smith

VER GALERÍA

En un avance de su charla, vemos a Will haciendo unas declaraciones que han dejado a más de uno sin palabras, ya que reflejan la premonición que tuvo sobre lo que iba a suceder semanas más tarde. El protagonista de El Príncipe de Bel Air habla de "la experiencia psicológica más infernal de mi vida" cuando decidió probar la ayahuasca, una planta medicinal que utilizaban los chamanes de la región amazónica y que genera efectos alucinógenos. El actor cuenta que empezó a ver que "mi dinero volaba por los aires, y mi casa, mi carrera... y yo intentaba agarrar mi dinero y mi carrera, pero mi vida entera se estaba destruyendo".

- Chris Rock bromea sobre la bofetada que le dio Will Smith en los Oscar

"Así que ese es tu miedo", le comenta Letterman, a lo que Will le responde: "Sí, ese es mi miedo. Pero estaba ahí y tenía ganas de vomitar y escuchaba una voz que me decía: 'Así es la vida' y empezaba a gritar y oía a mi hija Willow que me decía llorando: '¡Papi, ayúdame!', pero yo no podía verla". "El chamán me dijo: 'Tranquilo, relájate, relájate... incorpórate lentamente" y entonces dejaba de preocuparme por el dinero, por mi carrera, por mi casa... y solo quería llegar a Willow. Me tranquilicé, mientras seguía escuchándola gritar y mi dinero desaparecía", confiesa el actor mientras explica lo que hizo para relajarse: cerrar los ojos y respirar profundamente.

VER GALERÍA

El ganador de un Oscar por El método Williams asegura que en su mente "había un infierno" y que las alucinaciones que tuvo fueron muy reales. Eso sí, afirma que sacó una poderosa conclusión: "Cuando terminó, me di cuenta de que cualquier cosa que me suceda en la vida, puedo con ella". "Puedo con cualquier pérdida, puedo con cualquier cosa que salga mal en mi vida, puedo con cualquier cosa de mi matrimonio. Puedo manejar cualquier cosa que la vida tenga para ofrecerme", dijo totalmente convencido sin saber lo que iba a suceder semanas más tarde.

- Chris Rock pone una condición para hablar del altercado con Will Smith

VER GALERÍA

- La razón por la que Will Smith ha viajado a la India

Sus memorias

En otro clip que han publicado sobre la entrevista, puede verse a Smith hablando de lo que ha significado para él escribir sus memorias. "La escritura de este libro ha desbloqueado una parte de mí como un actor que no se parece a nada que haya vivido", confiesa a Letterman, asegurando que se encuentra en un momento "muy emocionante" porque "puedo llegar a las personas de una manera diferente a como lo he hecho antes, y eso es en gran parte debido a mi dolor". Precisamente el libro de sus memorias se ha disparado en ventas después de lo sucedido en los Oscar, por lo que ha sido un consuelo para él en este momento tan difícil tanto a nivel personal como profesional.