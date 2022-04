Las sorprendentes palabras de Jada Pinkett sobre Will Smith que se han hecho virales tres años después

Loading the player...

El matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett está despertando un interés especial desde que el actor de El príncipe de Bel Air protagonizara uno de los momentos más impactantes en la historia de los premios Oscar al propinar en plena gala un golpe a Chris Rock debido a un comentario que el cómico hizo sobre su mujer. A lo largo de los años, la pareja formada por Will y Jada ha sorprendido al público en varias ocasiones, como cuando se conoció que mantienen una relación abierta. Ahora, unas declaraciones que la intérprete hizo en 2018 sobre su matrimonio han sido rescatadas y no han tardado en correr como la pólvora por la red, haciéndose virales. Dale al play y no te lo pierdas.

