La razón por la que Will Smith ha viajado a la India

La presencia de Will Smith en la India después de todo el revuelo generado por el bofetón que le dio en directo a Chris Rock en los Oscar ha generado mucha expectación. Los comentarios acerca de los motivos que han llevado al intérprete a hacer este viaje no han tardado en surgir, pues muchos se preguntan por qué se ha marchado de Estados Unidos. El intérprete ha sido fotografiado en Bombay, tal y como señala Page Six, donde la prensa local informa que se podría encontrar con el líder espiritual Sadhguru Jaggi Vasudez, un reconocido gurú al que habría conocido en anteriores visitas al país asiático. No sería sin embargo solo este encuentro el que ha motivado su viaje tal y como se ha señalado.

Will y su mujer Jada Pinkett habían planeado unas vacaciones hace tiempo, como detalla US Weekly, y aunque el intérprete quiso cancelarlas debido a lo ocurrido en la entrega de galardones, ella se negó. “Han hecho estas vacaciones familiares como habían planeado” informan diversas fuentes al citado medio. El artista no pasó desapercibido entre los admiradores que tiene en la India y se mostró cercano y amable fotografiándose con quien se lo pedía. Una de las últimas veces que el actor visitó el país fue en 2019, cuando rodó el reality The Bucket List y visitó la ciudad sagrada de Haridwar, al noroeste de Nueva Delhi y donde participó en la ceremonia del fuego.

Quizá aproveche, como se ha dicho, este viaje para pedir consejo espiritual pues las repercusiones de su impulsivo arranque en la entrega de los Oscar podrían haberle pasado factura. Se dijo incluso que había recurrido a un centro para lidiar con el estrés y reflexionar sobre lo sucedido el pasado febrero. Una broma del cómico Chris Rock acerca de Jada Pinkett (en referencia a su pelo rapado que se debe en realidad a un problema de alopecia) provocó la reacción de Smith, que no dudó en levantarse y propinar un tortazo al presentador para luego gritarle que dejara de hablar de su esposa. La Academia de Cine tomó represalias contra el intérprete retirándole el derecho a asistir a la gala de los Oscar durante una década.

La reacción de Jada

Smith, que precisamente este año recogió su primera estatuilla, pidió perdón por lo sucedido a través de un comunicado en sus perfiles. “Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de mi Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”.

Su mujer Jada se refirió también al incidente en su programa Red Table Talks, que se puede ver a través de Facebook (junto a ella se sentaba su hija Willow). "Considerando todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en una profunda curación. Algunos de los descubrimientos que hemos hecho en torno a nuestra curación se compartirán cuando llegue el momento. Hasta entonces... seguiremos ofreciendo en la mesa testimonios poderosos, inspiradores y curativos” señaló la mujer del intérprete.

