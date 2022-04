Will Smith responde a la Academia mientras su mujer Jada Pinkett y su hija Willow regresan a escena

Will Smith atraviesa un momento muy delicado tras la bofetada que le dio a Chris Rock en los Oscar después de que este hiciese un desafortunado comentario sobre su esposa, Jada Pinkett Smith. El protagonista de El método Williams debe estar lidiando con un estrés difícil de gestionar, pero al fin se ha conocido el castigo impuesto por la Academia de las Artes y las Cinecias Cinematográficas de Hollywood al actor por su inexcusable comportamiento. El oscarizado actor no podrá asistir a los Oscar durante los próximos diez años.

10 años sin ir a los Oscar

"La Junta ha decidido, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, que al Sr. Smith no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia", decía la nota enviada por la Academia. Pocos minutos después de conocerse esta medida, el intérprete se pronunció asegurando que respeta la decisión tomada por la organización. "Acepto y respeto la decisión de la Academia”, señaló Smith en un breve comunicado después de haber abandonado previamente la organización al considerar que había infringido sus normas de conducta y traicionado su confianza.

Del cualquier modo, el intérprete seguirá conservando esa estatuilla que tanto esfuerzo le costó ganar por su interpretación del padre de las tenistas Venus y Serena Williams en El método Williams. Y en el comunicado de la Academia no se hace mención a que el intérprete pueda ser nominado en la próxima década, pese a estar vetado en la ceremonia.

Su popularidad en entredicho

Quince días después de lo sucedido no solo sigue en el centro de la polémica por su impulsivo comportamiento, sino que su carrera en Hollywood atraviesa sus horas más bajas tras quedarse en stand-by muchos de sus proyectos en el cine. Netflix, Sony y Apple suspendieron las películas que iba a protagonizar, Fast and Loose, Bad Boys 4 y una película autobiográfica con el gigante de Apple. Y no solo sus proyectos su popularidad está cayendo en picado. Según los datos ofrecidos por la agencia de decisiones inteligentes Morning Consult, la buena consideración del actor entre la audiencia ha disminuido considerablemente. La opinión pública parece no perdonar la actuación de Smith y su respuesta al inapropiado chiste de Chris Rock sobre su mujer, Jada Pinkett-Smith, y la reputación del protagonista de Siete Almas o Soy Leyenda se ha visto seriamente afectada, situándose ya por debajo del 50%. Únicamente una cuarta parte opina que la forma en la que procedió el intérprete fue la adecuada.

La reaparición de su esposa Jada Pinkett y su hija Willow

Su esposa, Jada Pinkett, víctima de la broma pesada de Chris Rock por sus problemas de alopecia, reaparecía este fin de smana en público tras el sonado incidente. La esposa de Will Smith acudió a la inauguración de un nuevo centro de artes escénicas impulsado por la productora Shonda Rhimes, creadora y productora de series tan populares como Los Bridgerton y Anatomía de Grey. La actriz prefirió no hacer declaraciones, simplemente se limitó a posar frente a las cámaras con una amplia sonrisa. Días antes ya conoccimos lo que pensaba Jada Pinkett acerca de lo sucedido, a través de una fuente cercana a la familia. "Fue en caliente" y ella "está de acuerdo en que él tuvo una reacción exagerada", publicaba Us Weekly.

Entretanto Willow Smith también ha reaparecido en público el pasado sábado. La hija de Will Smith, de 21 años, ha cantado con Camilla Cabello su nueva canción Psychofreak en el programa Saturday NIght Live, curiosamente el espacio en el que comenzó Chris Rock en la década de los 90. "¡Mi corazón está rebosando de gratitud! Gracias Camila Cabello y Saturday Night Live por recibirme!", exclamaba la joven, que a su vez recibía los elogios de su madre. "¿Quién consiguió ver a estas dos bellezas llenas de talento en SNL la pasada noche?", se preguntaba junto a una foto de las bellas artistas.

