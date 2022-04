La carrera del actor está en peligro Esto es lo que Jada Pinkett opina sobre el altercado de Will Smith (y puede que te sorprenda) Una fuente cercana a la actriz ha confesado que cree que 'reaccionó de forma exagerada' y que no tenía que haberlo hecho porque 'ella no necesita que la protejan'

Han pasado ya diez días desde que Will Smith dio una bofetada a Chris Rock en pleno directo. Nunca había sucedido nada parecido en la historia de los Oscar, por eso, el incidente sigue generando tanto interés. Medios de todo el mundo están al tanto de la última hora de esta historia que tuvo a Will y a Chris como principales protagonistas, pero hay que recordar que todo sucedió por la mujer del actor, Jada Pinkett, ya que un desafortunado comentario que hizo el cómico sobre su alopecia fue el desencadenante del altercado.

Hasta ahora, la actriz solo se había pronunciado para decir que "es momento de sanar", haciendo referencia a que ha decidido tomar distancia y alejarse del foco mediático para poder sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. Sin embargo, esta semana ha hablado una fuente cercana a ella para explicar cómo se sintió al ver que su marido subía al escenario para pegar a Chris Rock. "Fue en caliente y reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él tuvo una reacción exagerada", ha dicho a la revista Us Weekly.

Según la citada fuente, la protagonista de The Matrix Resurrections no quería que su marido se viera involucrado en algo así para defenderla. "No es una de esas mujeres que necesita protección. Él no tenía que hacer lo que hizo, porque ella no necesita que la protejan", ha confesado, asegurando que Jada "es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas". Estas declaraciones han causado una gran conmoción en Hollywood y muchos se han preguntado si significan que Pinkett se ha posicionado en contra de su marido, sin embargo, no es cierto, ya que si hay algo que tiene claro es que siempre va a apoyarle. "Ella estará a su lado", concluye la fuente.

Al parecer, el único objetivo de los actores, que llevan casados desde el año 1997, es proteger a su familia: "Todo es por su familia y sus hijos". "Han hecho todo lo posible para construir esta vida. Están muy metidos en sus vidas y hacen todo lo posible por proteger a los que más quieren", dice. El matrimonio tiene dos hijos en común, Jaden y Willow, de 23 y 21 años respectivamente; además del otro hijo del protagonista de El príncipe de Bel Air, Trey, nacido de su anterior matrimonio con Sheree Zampino.

La decisión que podría cambiar su carrera

Hace unos días, Will Smith renunció a la Academia de Hollywood tras la bofetada que le dio a Chris Rock. A partir de ahora el protagonista de El método Williams no podrá participar en las votaciones para la elección de los nominados y, por tanto, no decidirá los ganadores de cada edición. Sin embargo, el actor continúa a la espera de conocer la sanción disciplinaria que le impondrá la organización por incumplir su código de conducta. "No hay lugar en la Academia para personas que abusen de su estatus, poder o influencia de una manera que viole los estándares reconocidos de decencia", dice el código ético de la Academia.

La reunión de la junta se iba a celebrar el próximo 18 de abril, sin embargo, han decidido adelantarla diez días. Será hoy, 8 de abril de 2022, cuando Will Smith sepa si finalmente le quitan o no su preciado Oscar. No hay duda de que va a ser difícil, de hecho, a los 9.000 miembros de la Academia les está costando llegar a un acuerdo. "Están completamente divididos", ha dicho una fuente al periódico británico The Sun. Y es que mientras algunos tienen claro que Will no se merece tener el premio por la reacción tan violenta que tuvo en la gala, otros creen que deberían darle una oportunidad.

