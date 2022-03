Jada Pinkett Smith rompe su silencio tras el incidente de su marido con Chris Rock en los Oscar

Will Smith ha acaparado durante los últimos días los titulares de medio mundo tras protagonizar una agresión al cómico y presentador de la gala de los Oscar, Chris Rock. La reacción del actor venía dada por los comentarios que realizó el que fuera su amigo sobre el aspecto físico de su mujer causado por la enfermedad que padece, la alopecia. Desde entonces, son muchas las celebrities que han querido dar su propia versión de los hechos de tan conflictivo momento. Sin embargo, la principal afectada por estas bromas de mal gusto, Jada Pinkett Smith, había decidido no pronunciarse al respecto de manera pública hasta ahora. Tras el comunicado de perdón emitido por su marido en la madrugada del lunes, la también actriz ha querido romper su silencio y utilizar sus perfiles sociales, donde cuenta con más de once millones de seguidores, como altavoz de un sencillo, pero poderoso mensaje. "Ahora es tiempo para curar y estoy aquí para ello", rezaba la imagen, que no iba acompañada de ningún tipo de explicación adicional.

Jada ya hablado anteriormente sobre su condición física, pues la enfermedad supuso un largo proceso de aceptación, que, en un principio, no fue nada sencillo para ella. "Mi pelo siempre fue una gran parte de mí, de repente empecé a perderlo y sentí miedo", manifestaba en anteriores entrevistas. Una patología que simplemente afecta a lo estético, pero que llegó incluso a influir en su ánimo y salud mental. "Mi pelo siempre fue una gran parte de mí. Cuidarlo era un hermoso ritual. Siempre tuve la opción de tener pelo o no y un día, de repente, ya no lo tenía más", explicaba ante el shock que suponía para la intérprete ver aquella continua e irreparable caída de su melena. Sin embargo, y gracias al apoyo que le brindó toda su familia, tanto por parte del protagonista de El método Williams como de sus dos hijos en común: Jaden Smith, de 23 años y Willon Smith de 21, ha podido superar este duro bache. Encontrando otras alternativas que le hacen sentir igual de bella. "Me siento como una reina con mis turbantes", llegaba a bromear.

Una resaca de emociones tras la entrega de premios en la que también se han pronunciado los otros dos implicados en esta polémica: Will Smith y Chris Rock. El reciente ganador del Oscar se ha mostrado arrepentido de sus actos y hacía un comunicado en el que denunciaba cualquier tipo de violencia. "Mi comportamiento en los premios de la Academia la pasada noche fue inaceptable e inexcusable. Reaccione impulsivamente", declaraba arrepentido, como ya bien mostraron sus lágrimas en su discurso de recogida de la estatuilla. Por parte del presentador de la gala, sus disculpas iban más bien dirigidas en exclusiva a Jada Pinkett, ya que ha confesado que no conocía que el motivo de su cambio de imagen venía motivado por un problema de salud y que no tenía ni una pizca de maldad en sus intenciones. Igualmente, ha expresado que no tiene pensado denunciar los hechos ante la policía, tendiendo un puente a la paz con el intérprete de El príncipe de Bel-Air.

