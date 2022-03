Las imágenes que demuestran que Will Smith y Jada Pinkett fueron amigos de Chris Rock

Loading the player...

El momento protagonizado por Will Smith al propinar una bofetada a Chris Rock en los Oscar, debido a su comentario sobre la alopecia de Jada Pinkett, ha dejado a todo el mundo sin palabras. Su enemistad se remonta a unos cuantos años atrás pero, en realidad, no siempre tuvieron mala relación. Se conocieron en la década de los noventa y, en aquel momento, parecían muy unidos. Chris hizo un cameo en El príncipe de Bel Air y era frecuente verle con Will en numerosos eventos, riendo y pasándolo en grande. También trabajó con Jada e incluso se llegó a hablar de una posible relación (no confirmada) entre ellos. Durante los años siguientes, el cómico y el matrimonio fueron captados juntos en muchas ocasiones: era evidente que se divertían mucho juntos, hasta que su amistad llegó a su fin. Dale al play para ver las imágenes que lo demuestran.

