¿Pasará a formar parte Will Smith de la 'lista negra' de Hollywood?

Will Smith renunció a la Academia de Hollywood tras la bofetada que le dio a Chris Rock en plena gala de los Oscar. A partir de ahora el protagonista de El método Williams no podrá participar en las votaciones para la elección de los nominados y, por tanto, no decidirá los ganadores de cada edición. Sin embargo, diez días después de lo ocurrido, el actor continúa a la espera de conocer la sanción disciplinaria que le impondrá la organización por incumplir su código de conducta. "No hay lugar en la Academia para personas que abusen de su estatus, poder o influencia de una manera que viole los estándares reconocidos de decencia”, reza el código ético enviado a todos sus miembros.

La organización de Hollywood le ha abierto un expediente disciplinario y dos días después de iniciarse este proceso, Will Smith tomó la decisión de abandonar la Academia. "Aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada. Mis acciones en la presentación de la 94ª edición de los Premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables", explicaba el marido de Jada Pinkett en un comunicado enviado por su representante a la revista People.

La junta, "molesta e indignada" por el altercado, señaló que había iniciado una "investigación formal" del incidente y que "tomaría una determinación sobre la acción apropiada para el Sr. Smith”, un proceso, que tardaría varias semanas. "Hemos recibido y aceptado la renuncia inmediata del Sr. Will Smith de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas”, dijo el presidente de la Academia, David Rubin, en un comunicado. “Continuaremos avanzando con nuestros procedimientos disciplinarios contra el Sr. Smith por violaciones de los Estándares de Conducta de la Academia, antes de nuestra próxima reunión de la junta programada para el 18 de abril”, concluyó.

Cinco personas han sido expulsadas de la Academia

A parte de su renuncia, aún podría ser vetado por la propia Academia para siempre. De ser así, el protagonista de El príncipe de Bel Air se sumaría a un pequeño grupo de exintegrantes a los que expulsaron de la organización. La primera persona en ser vetada por la Academia fue Carmín Caridi. El actor de El padrino 2 fue expulsado en 2004 por difundir copias de los screeners- películas que aún no han sido estrenadas- enviadas anualmente por email a los miembros de la Academia. Según la investigación, durante al menos tres años el actor había proporcionado al pirata de películas en serie Russell Sprague copias de hasta 60 películas. Posteriormente, a Caridi se le otorgó inmunidad a cambio de que diera el nombre de su contacto, a quien la policía terminó arrestando. Caridi falleció en 2019.

El productor Harvey Weinstein fue expulsado de la Academia en 2017 después de que más de 80 mujeres le acusaran de abuso sexual. La junta señaló que su decisión fue "no simplemente separarnos de alguien que no merece el respeto de sus colegas", sino también "enviar el mensaje de que se acabó la era de la ignorancia deliberada y la vergonzosa complicidad en el comportamiento depredador sexual y el acoso laboral en nuestra industria". El hermano de Weinstein, Bob, instó a la Academia a echarlo, llamando al productor "enfermo y depravado", y el magnate de Hollywood cumple una condena de 23 años de cárcel por sus delitos.

Bill Cosby, conocido en un momento como el "papá de Estados Unidos" por su papel en la serie La hora de Bill Cosby, fue expulsado en 2018, un mes después de ser declarado culpable de agresión sexual. Había estado en juicio por drogar y agredir a la exjugadora de baloncesto Andrea Constand en 2004. A pesar de haber sido sentenciado de tres a diez años de prisión, el actor, de 84 años, fue liberado e incluso se anuló su condena. Sin embargo, dejó de ser parte de la Academia de forma permanente.

Roman Polanski pasó a formar parte de la 'lista negra' de la Academia el mismo año que Bill Cosby. El director de El pianista pesar de que se declaró culpable de tener relaciones sexuales ilegales con una menor en 1977 en Estados Unidos y huyó a Francia, donde continuó haciendo películas. La Academia actuó contra el ganador del Premio de la Academia de 88 años debido a la presión del movimiento #MeToo impulsado por los crímenes de Weinstein.Tras su exilio, Polanski presentó una demanda contra la Academia pero perdió.

Por último, el director de fotografía Kimmel Adam Kimmel, quién trabajó en películas como Capote, Beautiful Girls y Lars and the Real Girl, logró una carrera de éxito a pesar de haber sido acusado y condenado por delitos sexuales contra niñas menores de edad. en 2003 y en 2010. A pesar de su historial, Kimmel no fue expulsado hasta el año 2021.

Si bien Will Smith probablemente no recibiría ese mismo castigo, podría enfrentarse a otras posibles sanciones como la revocación del Oscar, algo que nunca ha sucedido en la historia y que de acuerdo con la opinión de Whoopi Golberg, una de las gobernadoras de la Academia, no creen que suceda. "No le vamos a quitar ese Oscar. Habrá consecuencias, estoy segura, pero no creo que eso sea lo que vayan a hacer, particularmente porque Chris [Rock] dijo: "No voy a presentar ningún cargo'".

