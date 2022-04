Confirmado: La broma de Chris Rock a la esposa de Will Smith no estaba en el guion de los Oscar Will Packer, productor de la gala, ha desvelado los pormenores del incidente entre el humorista y el ganador de la estatuilla por 'El método Williams'

Siete días han transcurrido desde que la bofetada de Will Smith a Chris Rock enmudeciera al mundo en la noche de los Oscar y sin embargo el incidente más polémico de los vividos en los premios de la Academia de Hollywood todavía sigue dando mucho que hablar. Ahora ha trascendido que la broma del presentador cómico a Jada Pinkett Smith sobre su aspecto físico no estaba en el guion de la ceremonia. Will Packer, productor de la gala de los Oscar, ha concedido una entrevista al programa de televisión Good Morning America y en ella ha dado a conocer nuevos y sorprendentes detalles de lo vivido la madrugada del 27 al 28 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

El productor ha explicado que el desafortunado comentario que Rock hizo sobre la alopecia de Jada Pinkett no estaba preparado -la comparó con el personaje de la teniente O’Neil por su cabeza rapada-, al igual que muchas de las bromas que el cómico realizó durante su intevención sobre el escenario, entre ellas la que le dedicó a Javier Bardem y Penélope Cruz. No estaban incluidas en el discurso inicial con el que contaba la organización: "Tenía una increíble lista de chistes planeados, pero no contó ninguno de los que estaban previstos. Inmediatamente empezó a improvisar", señalaba Packer, que admitía que es práctica habitual en el trabajo de Rock, aunque en ningún caso podría haber imaginado que sucedería algo así: "Chris Rock está acostumbrado a meterse con la gente pero nunca esperó que le abofeteasen" .

En un principio Packer llegó a pensar que era algo que habían planeado entre los dos. "Pensé que era parte de algo que Chris y Will estaban haciendo por su cuenta. Nada importante. No me preocupó en absoluto", recordó precisamente sobre el momento del altercado. De hecho, cuando Smith volvió a su asiento lo hacía riendo, igual que también hizo Rock tras recibir el golpe, lo que hizo sospechas en un primer momento de que se trataba de un gag planeado. No obstante, ante la duda y tras escuchar los improperios del actor desde su asiento, Packer corrió a interesarse por lo ocurrido y Chris Rock le confirmó que, efectivamente, el golpe había sido real. "Me miró y me dijo que sí, que acaba de recibir un golpe de Muhammad Ali. Inmediatamente se puso en modo de broma, pero se notaba que estaba completamente conmocionado", contó.

Robert Mills, el productor de la cadena ABC que emitía la gala, tampoco se dio cuenta de la gravedad del incidente hasta que no escuchó los gritos de Smith y la reacción de Rock: "Comenzamos a darnos cuenta de que aquello era real cuando Chris, quien conoce los límites de los estándares de emisión, dijo 'Will me acaba de dar una bofetada’. Fue cuando se hizo evidente que no era una broma".

Packer también quiso destacar que el cómico evitó que sacaran al actor de la celebración. Al parecer, la policía estaba lista para sacar al protagonista de En busca de la felicidad del teatro pero fue el presentador quien se opuso. "Vamos a buscarle, estamos preparados para detenerle ahora mismo", comunicó la Policía al presentador. Sin embargo, para que esto sucedieseChris debía presentar cargos contra él, algo a lo que se negó: "Todos estaban hablando, viendo las opciones que había, pero Chris no estaba de acuerdo. Dijo: 'No, estoy bien'"

Will Smith, que tras recibir el Oscar a mejor actor por El método Williams pidió perdón a la Academia y al presentador, reconociendo que su comportamiento "fue inaceptable e inexcusable", está a la espera de la decisión que tome la organización acerca de las sanciones que le impondran tras esta conducta violeta. De momento el protagonista de El príncipe de Bel Air ya ha sufrido las primeras consecuencias en su carrera y muchos de los proyectos que tenía pendientes se están viendo afectados, como las películas Bad Boys 4 y Fast and Loose. Por el momento las dos producciones se han quedado en stand-by y se desconoce si seguirán adelante o no, según ha publicado The Hollywood Reporter.

