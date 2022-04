La Academia prohíbe a Will Smith asistir a los Oscar durante diez años El actor, que ha ganado una estatuilla en la última edición por 'El método Williams', ha dicho que acepta y respeta la decisión del organismo

Desde que Will Smith dio una bofetada a Chris Rock en la gala de los premios Oscar por un desafortunado comentario del cómico sobre la alopecia de Jada Pinkett, la esposa del intérprete, las consecuencias para el actor no dejan de sucederse. La última de ellas viene de parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organismo que ha apostado por vetar al artista en las próximas ediciones de esta ceremonia anual. El ganador de una estatuilla a mejor actor por la película El método Williams no podrá participar en esta cita tan señalada para Hollywood durante la próxima década. Así lo han confirmado David Rubin y Dawn Hudson, presidente y director ejecutivo respectivamente, en un comunicado que reproducimos a continuación.

VER GALERÍA

-¡Pasen y vean! La impresionante mansión sobre ruedas de Will Smith que tiene hasta su propio cine

-Esto es lo que Jada Pinkett opina sobre el altercado de Will Smith (y puede que te sorprenda)

“La 94º edición de los Oscar estaba destinada a ser una celebración de las muchas personas de nuestra comunidad que hicieron un trabajo increíble el año pasado; sin embargo, esos momentos se vieron ensombrecidos por el comportamiento inaceptable y dañino que vimos exhibir al Sr. Smith en el escenario. Durante nuestra transmisión, no abordamos adecuadamente la situación en la sala. Por esto, lo sentimos. Esta fue una oportunidad para nosotros de dar ejemplo a nuestros invitados, espectadores y nuestra familia de la Academia en todo el mundo, y nos quedamos cortos, sin estar preparados para algo sin precedentes.

Hoy, la Junta de Gobernadores convocó a una reunión para discutir la mejor manera de responder a las acciones de Will Smith en los Oscar, además de aceptar su renuncia. La Junta ha decidido, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, que al Sr. Smith no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia.

Queremos expresar nuestra profunda gratitud al Sr. Rock por mantener la compostura en circunstancias extraordinarias. También queremos agradecer a nuestros anfitriones, nominados, presentadores y ganadores por su aplomo y gracia durante nuestra transmisión.

Esta acción que estamos tomando hoy en respuesta al comportamiento de Will Smith es un paso hacia un objetivo mayor de proteger la seguridad de nuestros artistas e invitados, y restaurar la confianza en la Academia. También esperamos que esto pueda comenzar un tiempo de sanación y restauración para todos los involucrados e impactados”.

VER GALERÍA

-Actriz y diseñadora de moda: conoce a Sheree Zampino, la primera mujer de Will Smith y madre de su hijo Trey

La respuesta de Will

Escasos segundos después de hacerse público el comunicado, Will Smith ha respondido con un breve texto en el que asegura que "acepto y respeto la decisión de la Academia”, que previamente le había abierto ya un expediente disciplinario. El protagonista de El príncipe de Bel-Air, que no va a perder el primer Oscar que ha ganado, decidió hace unos días abandonar esta organización al considerar que ha traicionado su confianza y ya adelantó que aceptaría plenamente todas las consecuencias de su conducta. Además, reconocía que sus acciones habían sido impactantes, dolorosas e inexcusables y que tenía el corazón roto a causa de ese comportamiento. También pidió perdón públicamente a Chris Rock, quien dice estar aún procesando lo que ocurrió y se vuelca en la gira de monólogos que está haciendo.

-Las duras palabras de los hermanos de Chris Rock a Will Smith tras el incidente de los Oscar

Loading the player...

Tatyana Ali ('El príncipe de Bel-Air') defiende a Will Smith tras el altercado con Chris Rock

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.