Las duras palabras de los hermanos de Chris Rock a Will Smith tras el incidente de los Oscar

Las opiniones acerca de la inesperada bofetada que propinó Will Smith a Chris Rock en directo en la entrega de los Oscar no cesan. El último en pronunciarse ha sido el hermano de Rock, Kenny, de 42 años, que ha hecho unas declaraciones a Los Angeles Times en las que confiesa que le resulta difícil ver las imágenes de lo sucedido. “Me afecta verlas una y otra vez porque ves a alguien a quien quieres siendo atacado y no hay nada que puedas hacer al respecto” asegura, añadiendo que no puede dejar de repetir lo sucedido en su cabeza. “Mi hermano no era una amenaza para él. Le menospreció delante de los millones de personas que veían el show” explica.

La Academia del Cine abrió una investigación sobre lo ocurrido y, poco después, el propio Will Smith abandonó su puesto en el organismo calificando su comportamiento de “sorprendente, doloroso e inexcusable”. Esta decisión, en opinión de Kenny, llega tarde. “Le habría mirado de diferente manera si se hubiera disculpado cuando subió al escenario llorando para aceptar el premio, pero no lo hizo, así que eso me indica que hay algo más detrás” dijo. Expresó también su frustración por el comportamiento de la Academia esa noche. “Tendrían que haberle sacado de allí. Les culpo. Smith podría haberse acercado y haber hecho cualquier cosa a mi hermano. Podría haber sido mucho peor”.

La opinión de Kenny es que Will Smith se puso en evidencia con lo ocurrido y empañó su legado. Otro de los hermanos de Chris Rock, Tony, de 46 años, también ha hablado sobre este altercado que está en boca de todo Hollywood asegurando que no aprueba las disculpas de Smith. Respondiendo a las preguntas de algunos seguidores, contó que Chris, que ha retomado sus compromisos profesionales, se encuentra bien. De hecho se ha podido ver al propio cómico caminando solo por Nueva York días después de haberse pronunciado por primera vez acerca de lo ocurrido en los Oscar.

“Todavía estoy procesando lo que ocurrió, así que en algún momento hablaré sobre ello” dijo en el primer espectáculo de su gira de monólogos Ego Death World Tour, que incluye 38 citas por diversos territorios de Estados Unidos. Mientras se van conociendo más detalles acerca del altercado que se ha convertido ya en uno de los momentos virales de la entrega de galardones. Ha transcendido por ejemplo que la Academia pidió a Will Smith que abandonara la sala y que él se negó y que Rock pidió disculpas a una de las presentadoras, Wanda Sykes, por un incidente que se convirtió en lo más comentado de la noche y empañó el resto de la velada. También se sabe que la broma que Rock gastó acerca del aspecto de Jada Pinkett Smith no figuraba en el guion de los Oscar.

Por el momento no se conocen, más allá de su abandono voluntario de la Academia, las consecuencias que tendrá esta bofetada para el intérprete de Men in black. La organización estudia posibles sanciones que podrían provocar, aunque parece la menos probable, la retirada del Oscar. El comportamiento que tuvo esa noche le ha pasado ya factura a Smith en el plano profesional: se han cancelado varios proyectos que tenía pendientes, como Bad Boys 4 o la película de Netflix Fast and Loose, que por ahora no se sabe cuándo se van a reanudar.

