Tatyana Ali ('El príncipe de Bel-Air') defiende a Will Smith tras el altercado con Chris Rock La actriz, que interpretó a Ashley Banks en la popular serie de los noventa, ha compartido su opinión sobre lo sucedido

Loading the player...

Ya ha pasado más de una semana desde que se celebró la 94ª edición de los premios Oscar, pero el inaudito momento protagonizado por Will Smith al propinar un golpe en plena gala a Chris Rock sigue generando opiniones de todo tipo. Ya habíamos conocido las de algunas de las estrellas que estuvieron en la ceremonia e incluso pudimos ver la reacción de Jada Pinkett en el momento en que su marido regresaba a su asiento tras irrumpir en el escenario. Continuando por el entorno del actor, ahora se ha pronunciado la actriz Tatyana Ali, quien trabajó con Will en El príncipe de Bel-Air y, si bien ha afirmado que el cómico no se merecía el golpe, ha roto una lanza a favor del actor. Dale al play para verlo.

- La reacción viral de Nicole Kidman al golpe de Will Smith en la gala de los Oscars

- La historia detrás de la imagen viral de Nicole Kidman en los Oscar: ¿era su reacción al golpe de Will Smith?

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.