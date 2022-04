El otro incidente de Will Smith que ha cobrado protagonismo tras la bofetada a Chris Rock El actor reaccionó de forma violenta en 2012 después de que un periodista intentase besarle en la boca durante la premiere de 'Men In Black III'

El comportamiento de Will Smith en los Oscar fue "inaceptable e inexcusable", tal y como él mismo admitió en un comunicado en el que pidió disculpas a Chris Rock tras la bofetada que le dio en plena gala de los Oscar. Sin embargo, a medida que transcurren los días se van conociendo más detalles sobre lo ocurrido durante la ceremonia. Algunas de las imágenes del Dolby Theatre de Los Ángeles, que no fueron retransmitidas por la cadena ABC, arrojan más luz sobre el incidente. Ahora un vídeo del actor de hace una década en la premiere de Men in Black III viene a demostrar que no es la primera vez que pega a alguien en público.

VER GALERÍA

La estrella de El príncipe de Bel Air reaccionó de forma violenta en el año 2012 durante la presentación de su película en Moscú. Un reportero, que entonces trabajaba para la cadena ucraniana 1+1, se abalanzó a él para abrazarle, le dio varios besos en la mejilla e intentó besarle en la boca, a lo que el actor reaccionó dándole un empujón y, cuando se marchaba, se giró para darle un bofetón, algo más leve del que se vio en los Oscar, al mismo tiempo que le decía: "¡Ey, tío ¿cuál es tu maldito problema?".

Al ser preguntado por el resto de periodistas por lo sucedido, Smith se disculpó diciendo "lo siento, me besó en la boca" e intentó quitarle hierro al asunto. Un momento que también sembró la polémica hace una década, aunque por todas las estrellas era conocido el modo de actuar de ese reportero ucraniano con el que protagonizó el altercado. Vitalii Sediuk solía provocar a las celebrities y llegó a protagonizar momentos muy incómodos con estrellas como Kim Kardashian, America Ferrera, Madonna o Brad Pitt, quien llegó incluso a pedir una orden de alejamiento contra él.

-Chris Rock evitó que la policía detuviera a Will Smith

VER GALERÍA

Muchos le conocen como "el acosador de las estrellas". En los últimos años ha sido detenido por comportarse de un modo inapropiado con Kim Kardashian, agarrarse a las piernas de Justin Timberlake ante la mirada perpleja de su esposa Jessica Biel en la Semana de la Moda de París o de meterse debajo del vestido de América Ferrera en el Festival de Cannes.

-Las palabras de Chris Rock que hoy cobran (mucho) sentido

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.