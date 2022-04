Actriz y diseñadora de moda: conoce a Sheree Zampino, la primera mujer de Will Smith y madre de su hijo Trey

Loading the player...

Antes de contraer matrimonio con su actual esposa, Jada Pinkett, Will Smith estuvo casado con Sheree Zampino, una actriz y empresaria a la que conoció en 1991. Rápidamente, surgió la chispa del amor entre ambos, un romance que culminó en boda el 9 de mayo de 1992. Seis meses después, llegaría al mundo Trey, un bebé que los colmó de felicidad. Sin embargo, el cuento de hadas terminaría en divorcio en 1995. Durante algunos años, Will Smith no tuvo trato con Sheree ni con su propio hijo, que llegó a confesar que se sentía "abandonado". Actualmente, la relación entre padre e hijo es absolutamente fantástica, como podemos comprobar en este vídeo. ¿Te gustaría conocer a Sheree Zampino, la mujer que enamoró a Will Smith a comienzos de su carrera? Dale al play y no te lo pierdas.

