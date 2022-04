El desgarrador llanto de Miguel Herrán al ver incendiándose su casa: ‘He tenido que salir por la ventana’

Loading the player...

Miguel Herrán, uno de los protagonistas de La casa de papel y Élite vivía este viernes uno de los peores momentos de su vida cuando su casa salía ardiendo. Totalmente destrozado y con un llanto desgarrador, el actor de 25 años compartía un vídeo de su hogar completamente en llamas mientras sonaban de fondo las sirenas de los equipos de bomberos. A continuación, un poco más relajado, publicaba otro vídeo en el que se veía el estado en que ha quedado su casa. Unas imágenes que hablan por sí solas. Desde ¡HOLA! nos hemos puesto en contacto con él, y Miguel nos ha dicho que se encuentra bien afortunadamente: "Me ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de mi habitación". En este vídeo, te contamos todos los detalles, ¡dale al play!.

