De ‘El príncipe de Bel-Air’ a favorito para el Oscar: repasamos la impresionante carrera de Will Smith

A pocas semanas de la gala de los Oscars, dos actores se postulan como los grandes favoritos para alzarse con la estatuilla a 'Mejor Actor'. Uno es Benedict Cumberbatch por su impresionante interpretación en El poder del perro. Y el otro es Will Smith por su espléndida actuación dando vida a Richard Williams, el padre de Serena y Venus, en El método Williams. Habrá que esperar un mes para saber quién se lo lleva finalmente. ¿Quién le iba a decir a ese muchacho que empezó su carrera en El príncipe de Bel-Air que está a punto de ganar un Oscar? Lo cierto es que la carrera de Will Smith es realmente impresionante, y no solo en el mundo de la interpretación. ¿Sabías que ha ganado 4 Premios Grammys como cantante de rap? Entre su filmografía destacan títulos como Independence day, Soy leyenda, Hombres de negro o En busca de la felicidad. ¿Sabías que su mujer y sus tres hijos también son actores? Dale al play y repasa con nosotros la trayectoria de Will Smith.

