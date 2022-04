¡Pasen y vean! La impresionante mansión sobre ruedas de Will Smith que tiene hasta su propio cine La lujosa autocaravana, bautizada como 'The Heat', cuenta con todo tipo de comodidades y puede alquilarse desembolsando 8.200 euros semanales

Loading the player...

El nombre de Will Smith continúa acaparando titulares desde que, en la reciente ceremonia de entrega de los premios Oscar, sorprendió a todo el mundo al irrumpir en el escenario y propinar un golpe en la cara a Chris Rock, debido al desafortunado comentario que este hizo sobre su mujer, Jada Pinkett. A lo largo de su dilatada carrera, Will Smith ha sido protagonista de numerosas noticias; algunas por su carrera, otras, por su faceta más personal, y tampoco faltan las relacionadas con algunas extravagancias. Por ejemplo ¿sabías que el actor es el propietario de una impresionante autocaravana con todo tipo de lujos, entre ellos, su propio cine? Y cualquiera puede vivir en esta imponente casa rodante... siempre que se puedan desembolsar los 9.000 dólares (8.200 euros) que el intérprete pide por su alquiler. ¿Quieres ver cómo es por dentro? Dale al play y no te lo pierdas.

-Así reaccionó Jada Pinkett en los Oscar al ver el golpe que Will Smith dio a Chris Rock

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.