Arantxa Sánchez Vicario habla de su 'papel de mala malísima' en la película de Will Smith

La bofetada de Will Smith a Chris Rock sigue haciendo correr ríos de tinta. Su interpretación en la película El método Williams, que le valió el Oscar al mejor actor, quedó ensombrecida por su inexplicable y violento comportamiento durante la gala para defender a su esposa, Jada Pinkett, que había sido objeto de una broma pesada por parte del presentador Chris Rock. En el filme sobre las hermanas tenistas Venus y Serena Williams se hace referencia a una leyenda del tenis en España como es Arantxa Sánchez Vicario, que ha dado su opinión acerca de lo sucedido.

"Will Smith es un buen actor, ha tenido un mal momento y creo que lo arrastrará siempre. Eso le va a marcar. Le sigo desde 'El Prínicipe de Bel Air'. Es un gran actor, pero ahí se equivocó", ha dicho en unas declaraciones al programa de radio El larguero. Del mismo modo, la extenista catalana ha mostrado su parecer acerca de "su papel" en el filme y ha confesado que nunca supo que ella salía en la película hasta que un amigo la avisó. "Sí, vi la película en el estreno. La recomiendo. Pero nadie nunca me dijo nada de que aparecía mi personaje en 'El Método Williams'. Lo supe porque un amigo me lo comentó y así fue como me enteré que salía en la película, y además me lo dijo justo antes del estreno. Hasta ese momento no sabía nada", comentó.

Arantxa se ha mostrado disconforme por cómo plasmaron su personaje en la película, aunque asegura que nada tiene que ver la actriz que lo interpreta, la tenista mexicana Marcela Zacarías. "Mejor no comento sobre el papel que hacen de mí en la película... Es inexacto lo que dice. No quiero culpar a la actriz que me interpreta. Intentan que sea bastante parecida a mí. Era rubia y la tiñeron el pelo de negro para que fuese más auténtico. Se ve que es una chica mexicana que juega al tenis, yo no la conozco y no puedo decir mucho más de ella. Por eso no me quería pronunciar", comenzaba su apreciación.

La extenista española difiere de muchos de los detalles del partido contra Venus Williams en la segunda ronda del torneo de Oakland (California) en noviembre de 1994 y asegura que ella entonces no era número uno. "En 1994 era la número 2 del mundo, cabeza de serie número 1 del torneo. Era el torneo de Oakland, no se jugaba al aire libre, era indoor, y se jugaba en noviembre, a final de temporada, antes de la gira del Masters femenino que se jugaba en Nueva York. Era en pista dura y súper rápida, no como parece en la película", explica. Cierto es que era la época dorada de la hermana de Emilio Sánchez Vicario y por aquel entonces figuraba como la número dos del mundo en ranking de la WTA, aunque en la película la presentan como número 1. No lo lograría hasta un año después, en 1995 cuando consiguió permanecer en el primer puesto durante doce semanas.

Vicario mantiene una gran relación con la familia Williams y no entiende por qué la retratan así, tal vez porque sino no sería una película de Hollywood. "El momento en el que me ponen como mala, malísima cuando voy perdiendo por 2-6 y 1-3 es totalmente incorrecto y yo era la protagonista, por lo que lo sé. He tenido una carrera brillantísima, nadie me regaló nada para conseguir lo que conseguí y no entiendo el significado de que saquen eso", ha respondido sobre el instante en el que dicen que Sanchez Vicario abandonó la pista cuando iba perdiendo para desconcentrar a su rival. "Es imposible que me hubiera ido de la pista con 1-3 porque nunca te puedes ir en los juegos pares, si acaso me habría ido en el 2-3. Además, luego el tiempo está limitado, cuando uno va al baño está limitado. Me habrían sancionado si hubiera estado más tiempo. Lo que pasa es que eso le da la importancia a la película. Es verdad que perdí el primer set por 2-6 pero después gané 11 juegos seguidos y eso lo dice todo... Pero la película no habría tenido tanto tirón si no lo hubieran hecho así. Es Hollywood".

Por último ha señalado su buena relación con la familia y recomienda la película. "La recomiendo porque es una película épica y que habla del esfuerzo. Tengo buena relación con Richard Williams, conozco a Venus y a Serena, me he enfrentado muchas veces con ellas, hemos tenido buenas rivalidades y partidos y la verdad es que lo de la película me sorprendió", concluyó.

