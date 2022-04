La esperada reaparición de Jada Pinkett tras el altercado de su marido, Will Smith, en los Oscar

Todos los focos estaban prácticamente sobre ella, quien seguro era consciente de la gran expectación que se había generado en torno a su figura. Jada Pinkett hacía este sábado por la noche su primera aparición pública tras el sonado incidente protagonizado por su marido, Will Smith, hace dos semanas en la gala de los Oscar. La actriz de 50 años acudía con la mejor de sus sonrisas a un importante evento celebrado en Los Ángeles (EE.UU.), donde se inauguraba un nuevo centro de artes escénicas impulsado por la productora Shonda Rhimes. Cita a la que acudían numerosas estrellas afroamericanas del espectáculo, caso del actor Samuel L. Jackson y su esposa LaTanya Richardson, en la que se abría definitivamente el telón de esta gran escuela bautizada con el apellido de la creadora de series tan populares como Los Bridgerton y Anatomía de Grey.

¿Cuál es el origen de la enemistad de Will Smith y Jada Pinkett con Chris Rock?

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Entre los asistentes, Jada se convertía inevitablemente en el objetivo de la mayoría de los flashes y deslumbraba con su precioso vestido de color dorado. No consta que hiciera declaraciones, pero sí que posaba ante las cámaras con otra de las protagonistas del acto como era la cinco veces ganadora del Emmy, Debbie Allen, quien cuenta con una academia de baile dentro de este mismo recinto donde se impartirán clases de ballet, contemporáneo, jazz, hip hop y teatro musical, entre otras disciplinas. El altercado de los Oscar aún colea en la mente de la mayoría y esta semana conocíamos lo que pensaba Jada Pinkett de los hechos, a través de una fuente cercana a la familia. "Fue en caliente" y la pareja "está de acuerdo en que él tuvo una reacción exagerada", publicaba Us Weekly sobre la bofetada que propinó a Will Smith a Chris Rock tras el desafortunado chiste que hizo el cómico sobre el pelo rapado de la intérprete.

Jada Pinkett Smith rompe su silencio tras el incidente de su marido con Chris Rock en los Oscar

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Al parecer, la protagonista de The Matrix Resurrections "está del lado" de su esposo sin ninguna duda, pero nunca hubiera querido que este se viera involucrado en algo así para defenderla. "No es una de esas mujeres que necesita protección. Él no tenía que hacer lo que hizo porque ella no necesita que la protejan", se ha transmitido, asegurando que "es una persona fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas", subrayaban. El principal objetivo de los actores, que llevan casados desde 1997, es cuidar a su familia: "Todo es por ellos, ya que han hecho lo posible para construir esa vida que tienen", concluía la fuente. El matrimonio tiene dos hijos en común, Jaden y Willow, de 23 y 21 años respectivamente; además del otro vástago del protagonista de El príncipe de Bel Air, Trey, que nació de su anterior matrimonio con la actriz y diseñadora Sheree Zampino.

Denzel Washington cuenta cómo vivió el incidente de Will Smith en los Oscar: 'No podía quedarme ahí sentado'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.