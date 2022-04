Chris Rock pone una condición para hablar del altercado con Will Smith El actor estadounidense se ha referido al incidente en uno de sus espectáculos, por lo que no se sabe si hablaba en serio o era una broma

Han pasado más de dos semanas desde que Will Smith le dieo una bofetada en directo a Chris Rock. Durante estos días hemos visto que su actitud en la 94º gala de los Oscar está teniendo consecuencias no solo a nivel personal sino también profesional, ya que muchos de los proyectos que tenía pendientes se han quedado en pausa y, además, la Academia de Hollywood ya ha emitido su veredicto sobre lo sucedido: durante los próximos diez años "no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente", incluidos los Oscar.

El protagonista de El príncipe de Bel-Air no tardó en responder y ha asegurado que "acepto y respeto la decisión de la Academia". Días después del altercado, Will Smith había decidido abandonar la Academia al considerar que había traicionado su confianza y, además, confesó que tenía el corazón roto. "Mis acciones fueron escandalosas, dolorosas e inexcusables (...) Todo cambio lleva su tiempo y me comprometo a hacer lo que sea necesario para asegurarme de que nunca más la violencia se sobreponga a la razón", dijo en un comunicado.

El ganador de un Oscar por su papel en El método Williams se ha pronunciado en varias ocasiones, sin embargo, el que no ha tomado la palabra todavía ha sido Chris Rock, quien ha sido fotografiado con rostro serio por las calles de Nueva York. El comediante tan solo se limitó a decir hace unos días que: "Todavía estoy procesando lo que ocurrió, así que en algún momento hablaré sobre ello. Y será serio". Este fin de semana ha roto su silencio durante uno de los shows que ha ofrecido en el 'Fantasy Springs Resort Casino', donde se dirigió a su público para asegurar que: "Estoy bien, tengo un espectáculo completo y no hablaré de eso hasta que me paguen". Al tratarse de su monólogo, no se sabe si lo dijo en serio o era una broma. Después, añadió: "La vida me trata bien. Recuperé mi público".

Parece que habrá que esperar para escuchar las palabras de Chris al respecto. Lo que sí se sabe es que fue él el que evitó que la policía detuviera a Will Smith tras su polémico altercado. Según ha contado Will Packer, uno de los productores de los Oscar, los agentes iban a arrestar al actor por agresión. "Vamos a buscarle, estamos preparados para detenerle ahora mismo", dijeron los policías. Sin embargo, para que esto sucediera Chris debía presentar cargos contra él, algo a lo que se negó en rotundo. "Todos estaban hablando, viendo las opciones que había, pero Chris no estaba de acuerdo. Dijo: 'No, estoy bien'".

Las polémicas palabras de Jada Pinkett

La historia tuvo a Will y a Chris como principales protagonistas, pero hay que recordar que todo sucedió por la mujer del actor, Jada Pinkett, ya que un desafortunado comentario que hizo el cómico sobre su alopecia fue el desencadenante del altercado. Hace unos días, la actriz hizo unas declaraciones que han causado un enorme revuelo en Hollywood. Según ha contado una fuente cercana a ella, no quería que su marido se viera involucrado en algo así para defenderla. "No es una de esas mujeres que necesita protección. Él no tenía que hacer lo que hizo, porque ella no necesita que la protejan", ha confesado a la revista Us Weekly, explicando que Jada "es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas".

Sus palabras han sido muy comentadas y algunos se han preguntado si significan que Pinkett se ha posicionado en contra de su marido. "Ella estará a su lado", ha dicho la citada fuente sobre la postura que ha tomado la actriz. Este fin de semana, Jada ha reaparecido en un acto público de lo más sonriente. Acudió a la inauguración de un nuevo centro de artes escénicas que ha impulsado la productora Shonda Rhimes y ella quiso apoyarla.

