La madre de Chris Rock habla sobre la bofetada de Will Smith: 'Cuando haces daño a mi hijo, me haces daño a mí' Rose Rock ha reflexionado en una entrevista sobre lo ocurrido

A falta de unos días para que se cumpla un mes del ya famoso bofetón de Will Smith a Chris Rock en plena ceremonia de los Oscar , pocos quedan ya por pronunciarse, salvo alguien fundamental en la vida del presentador de la gala, su madre, Rose Rock. "Le dije a alguien que, cuando Will abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos pero especialmente a mí. Cuando haces daño a mi hijo, me haces daño a mí", ha dicho la escritora en una entrevista con la cadena de televisión americana WIS.

:. "No tengo ni idea de qué decir a eso salvo ‘¿en qué demonios pensabas?’. Porque solo fue una bofetada, pero podían haber pasado muchas cosas. Chris podría haberse caído. Podría haber terminado todo con gente esposada. No lo sabes. Reaccionaste a una mirada de tu mujer, y subiste, y le alegraste el día porque se quedó boquiabierta de risa cuando pasó", continuaba de forma dura Rose Rock explicando que la situación podría haber sido peor. Cabe recordar que el chiste que dedicó Chris Rock a la mujer del protagonista de El método Williams, Jada Pinkett, hizo que Will Smith se levantase del asiento para subir al escenario y agredirle con una torta, regresando después para gritarle que dejara de hablar de su mujer, y más tarde recoger su Oscar a mejor actor con un discurso muy emotivo.

Respecto al veto de la Academia de Cine a Will Smith, Rose Rock se ha pronunciado con ironía: "¿Qué se supone que significa? No es que vayas todos los años". Sin embargo, la madre de Chris Rock no cree que se le deba quitar el galardón y asegura estar "muy orgullosa" por la reacción que tuvo su hijo al ser golpeado por el actor, ya que mantuvo la compostura en todo momento. Asimismo, Rose ha revelado que el humorista está bien, pero que aún continúa "procesando lo ocurrido". La madre del cómico no ha sido la única de la familia que ha hablado sobre el incidente. A uno de los hermanos de Chris, Kenny Rock, también le parecen insuficientes las disculpas de Will Smith: "Me siento muy mal porque nunca se disculpó. Su gente escribió un artículo y dijo ‘me disculpo con Chris Rock’, pero algo así es personal. Hay que tender la mano", dijo en su día, añadiendo que su hermano Chris no era consicente de la alopecia que sufría Jada Pinkett, y que de haber sido así no hubiera hecho la broma con ella.

Por su parte, Will Smith ha reaparecido en la India, lugar en el que estaría buscando apoyo espiritual para superar lo ocurrido con Chris Rock, tal y como aseguran diversos medios indios, que se han hecho eco de la estancia del actor durante estos días en Bombay. Las imágenes que se han difundido a través de las redes sociales, muestran a un Will Smith sonriente y salundando a quienes le grababan con el móvil. Por otro lado, su mujer Jada Pinkett está retomando sus compromisos profesionales. Hace unas semanas, la actriz acudía a un acto y en estos días atrás reaparecía en televisión, donde lanzaba un mensaje sobre lo ocurrido: "Considerando todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en una profunda curación".

