Jada Pinkett se refiere por primera vez a la bofetada de Will Smith y dice que su familia está en plena 'curación'

Mientras Will Smith sigue totalmente desaparecido, su mujer, Jada Pinkett, está poco a poco retomando sus compromisos profesionales. El actor no ha vuelto a ser visto en público desde el altercado que protagonizó en la gala de los Oscar, cuando subió al escenario para darle una bofetada a Chris Rock tras el desafortunado comentario que hizo sobre la alopecia de Jada, pero el caso de su mujer está siendo muy diferente. Hace unas semanas acudió a un acto de lo más sonriente y ahora ha reaparecido en televisión en su programa, Red Table Talks, acompañada de su hija Willow Smith.

Al inicio del primer programa de la quinta temporada, la actriz ha querido emitir un mensaje en el que se refiere por primera vez a la polémica en la que se vio envuelto su marido. "Considerando todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en una profunda curación. Algunos de los descubrimientos que hemos hecho en torno a nuestra curación se compartirán en la mesa cuando llegue el momento. Hasta entonces... seguiremos ofreciendo en la mesa testimonios poderosos, inspiradores y curativos como el de nuestra impresionante primera invitada. Gracias por acompañarnos, Jada", dice el texto refiriéndose a la actriz y cantante Janelle Monáe, que presentó The Memory Librarian: And Other Stories of Dirty Computer, el libro de ciencia ficción que ha escrito en el que habla de cómo consiguió superar el rechazo y el abandono que sufrió años atrás.

El espacio de entrevistas, que puede verse en Facebook Watch, ha emitido un avance de lo que veremos en los próximos episodios y los diferentes invitados que se sentarán con Jada y Willow en la mesa, como Kim Basinger y su hija, Ireland Baldwin, o April Simpkins, madre Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 que falleció el pasado mes de enero tras precipitarse desde un rascacielos en Manhattan. En las imágenes puede verse a Pinkett muy emocionada al escuchar sus testimonios, llegando incluso a no poder contener las lágrimas.

Sus polémicas declaraciones

Hace unos días, una fuente cercana a la actriz hizo unas declaraciones que causaron un enorme revuelo en Hollywood. Aseguraba que Jada no quería que su marido se viera involucrado en algo así para defenderla. "No es una de esas mujeres que necesita protección. Él no tenía que hacer lo que hizo, porque ella no necesita que la protejan", dijo a la revista Us Weekly, explicando que Jada "es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas". Sin embargo, a pesar de todo el revuelo que ha causado el altercado de Will Smith (que en Estados Unidos ha sido bautizado como The Slap, que puede traducirse como "la bofetada" o "el tortazo"), la actriz tiene claro que siempre va a estar a su lado.

