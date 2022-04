El único consuelo de Will Smith tras su bofetada a Chris Rock Sus memorias han vuelto a estar entre los libros más vendidos en Estados Unidos

Todos pensaban que la 94ª edicion de los Oscar marcaría un antes y un después en la carrera profesional de Will Smith, sin embargo nadie imaginaba que sería por una reacción violenta e mpulsiva del actor. Quién le iba a decir a él que su vida cambiaría por completo tras darle una bofetada a Chris Rock la noche en la que ganó su primer Oscar. Su reacción ha provocado innumerables consecuencias para el intérprete, entre ellas el castigo impuesto por la Academia de no asistir a los Oscar en los próximos diez años y la suspensión de muchos de sus proyectos.

Pero no todo rema en contra de la estrella de Hollywood, que atraviesa sus horas más bajas. El único rédito que ha obtenido es que su libro de memorias de Will Smith, que se publicó el año pasado, ha subido a las listas de los más vendidos tras su altercado en los Oscar. Según la revista Forbes, esta entre los 150 libros más vendidos de lista de USA Today y figura en el puesto 73 logrando su tercera mejor semana de ventas. Las memorias debutaron en el número 3 y permanecieron en la lista de los más vendidos durante 15 semanas. La autobiografía también figura en la lista del New York Times, alcanzando el puesto número dos, cuando se situaba en el 14 antes de los Premios de la Academia.

En las memorias tituladas como 'Will' se relatan los abusos físicos que el actor y su madre sufrieron de manos de su padre alcohólico, un trauma infantil que lo ha acompañado desde entonces. Algunas personas de su círculo más íntimo relacionan este comportamiento impulsivo con el trauma que vivió en su infancia cuando se sintió como un "cobarde" por no haber intervenido cuando vio a su padre golpear brutalmente a su madre cuando tenía nueve años. Señalan que el actor aún carga con la culpa por no haber defendido a su madre cuando era niño: "Todavía se siente un cobarde por ello". Cuentan en el libro que el protagonista de Siete Amas o En busca de la felicidad llegó a contemplar la idea de acabar con su padre empujándole por las escaleras cuando estaba postrado en una silla de ruedas.

Sus memorias también detallan otros episodios de Smith cuando albergaba pensamientos suicidas cuando era adolescente, sus crisis matrimoniales, su ascenso a la fama o la relación con sus hijos.

A raíz de lo sucedido, el intérprete ha recurrido a la ayuda profesional y ha comenzado una terapia intensiva para resolver sus traumas infantiles no resueltos. Will Smith sabe que está en juego su carrera, su reputación y hará todo lo que esté en su mano por corregir su comportamiento violento e impulsivo y limpiar su imagen.

