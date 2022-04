Will Smith se refugia en la India un mes después de la polémica

Alejado de los fotos tras propinarle una bofetada al cómico Chris Rock en la gala de los Oscars por una broma de mal gusto sobre su mujer Jada Pinkett Smith, Will Smith ha puesto tierra de por medio y ha sido visto en India, tal ycomo recoge la revista estadounidense Page Six. Según informan varios medios locales, el actor ha sido visto este sábado en Bombay, donde, según fuentes consultadas por el Hindustan Times, ha acudido a encontrarse con el líder espiritual Sadhguru Jaggi Vasudev, un reconocido hindú al que habría conocido en alguna de sus anteriores visitas al país.

La última vez que el actor visitó la India fue en 2019, la estrella estuvo allí rodando el reality show The Bucket List, un programa en el que contaba todo aquello que le gustaría hacer antes de morir, entonces ya dejó ver sus inquietudes espirituales visitando la ciudad sagrada de Haridwar, al noroeste de Nueva Delhi y participando en la ceremonia del fuego. Esta vez se han tomado imágenes del actor en un aeródromo privado de Bombay. Las imágenes que confirman la noticia en Page Six, muestran al intérprete animado y sonriente, haciéndose fotos con sus fans, Tras salir del coche blanco en el que llega al lugar, aparentemente sin nadie de entorno cercano, saluda a cámara y charla amigablemente con el personal que le rodea, atendiendo a los fans que se le acercan amable y dispuesto.

Aunque se trata de una estrella de Hollywood, acostumbrado a las grandes moverse entre el gran público y los peligros que conlleva la fama, no sería de extrañar que tras lo sucedido el actor pudiera necesitar ayuda para seguir adelante. Lidiar con el estrés que le debe estar produciendo este gran revés a su popularidad no debe ser fácil y puede que esté buscando un lugar de retiro para reflexionar sobre lo sucedido. El polémico incidente violento que protagonizó se saldó con su renuncia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Aunque no ha tenido que renunciar a la estatuilla, la institución le ha prohibido participar en sus programas y acontecimientos durante diez años, una decisión que ha tenido una fuerte repercusión en los contratos del actor desestabilizando su carrera y su vida personal. En los Ángeles algunos medios han llegado a especular sobre una posible crisis también en su matrimonio y su mujer ha admitido que la familia está en plena curación. Apple, Sony y Netflix han suspendido los tres proyectos que iba a protagonizar: Fast An Loose Bad Boys 4 y una película autobiográfica.

Recordemos que la estrella de Independence Day subió a recoger su estatuilla a mejor actor por El método Williams entre lágrimas y unas horas después de recoger el Oscar, probablemente más consciente de las repercusiones que estaba teniendo su acto, pidió disculpas y se retractó: “Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de mi Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso”, admitia en su perfil público.

