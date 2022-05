Buenas noticias para Will Smith dos meses después del altercado de los Oscar

El 22 de marzo de 2022, la vida de Will Smith cambió para siempre. La bofetada que le dio en directo a Chris Rock en gala de los Oscar hizo saltar por los aires todo lo que había conseguido hasta ese momento. Su profesionalidad fue puesta en entredicho y su popularidad cayó en picado, convirtiéndose en el objetivo de muchas críticas no solo en Estados Unidos sino en el resto del mundo. Desde entonces, el actor está totalmente desaparecido y no se ha dejado ver en público. Lo último que sabemos es que fue fotografiado en Bombay (India) donde dicen que se habría reunido con un líder espiritual para intentar superar lo sucedido.

Sin embargo, parece que poco a poco va levantando cabeza. En las últimas semanas, el ganador de un Oscar por su papel en El método Williams ha recibido varias noticias muy buenas que tienen que ver principalmente con su carrera. Además de ver cómo se han disparado las ventas del libro de sus memorias que publicó el año pasado, Will podrá seguir adelante con una de las películas que parecía que iban a cancelarse.

Lo ha confesado Tom Rothman, actual presidente y director ejecutivo de Sony Pictures Motion Picture Group en una entrevista que ha concedido al portal especializado Deadline. Así ha respondido cuando le han preguntado por los rumores que aseguraban que Sony había decidido pisar el freno tras lo sucedido en los Oscar: "Eso es incorrecto. La película estaba en desarrollo y lo sigue estando. No había ningún freno que pisar porque el coche no se estaba moviendo", ha asegurado.

El ejecutivo de cine estadounidense ha confirmado que volveremos a ver a Will Smith y Martin Lawrence en esta nueva entrega de Dos policías rebeldes y ha querido mostrar su apoyo al actor. "Lo que ocurrió fue muy desafortunado. No soy nadie para hablar sobre ello, más allá de decir que conozco a Will Smith desde hace muchos años y sé que es una buena persona. Fue la demostración de una buena persona teniendo un momento muy malo delante de todo el mundo. Creo que su disculpa y arrepentimiento son sinceros. Yo creo en el perdón y la redención".

Etapa de éxitos

En el caso de Chris Rock, otro de los implicados en el altercado de los Oscar, está siendo muy diferente. El humorista está encadenando éxito tras éxito con su espectáculo Ego Death World Tour, con el que está recorriendo diferentes ciudades de todo el mundo. Aunque al principio no quiso pronunciarse sobre lo sucedido, finalmente terminó haciendo bromas sobre la bofetada que le dio Will Smith en directo. "Estoy bien, por si alguien se lo preguntaba. He recuperado la mayor parte de mi audición", dijo entre risas en el show que dio recientemente en el Albert Hall de Londres. Pero, además, el actor no dudó en seguir haciendo chistes al respecto, asegurando que: "La gente espera que hable de tonterías y no lo voy a hacer ahora. Sí eventualmente en Netflix".