Así evitó Chris Rock que la policía detuviera a Will Smith Al parecer, los agentes estaban dispuestos a arrestar al actor en plena gala de los Oscar

Durante estos días no se habla de otra cosa. La bofetada que Will Smith le dio en directo a Chris Rock en la gala de los Oscar sigue acaparando titulares y son muchos los compañeros de profesión que se han pronunciado al respecto. Mientras unos y otros dan sus opiniones sobre lo que sucedió (y sobre lo que no también), los protagonistas del que será recordado como uno de los momentos más impactantes de la historia de los Oscar siguen manteniéndose al margen. Horas después del altercado, el protagonista de El método Williams quiso pedir perdón públicamente al cómico reconociendo que su comportamiento "fue inaceptable e inexcusable" y Rock tan solo se ha limitado a decir que "todavía estoy procesando lo que pasó".

Poco a poco vamos sabiendo más de lo que pasó después de que Will Smith le abofeteara por hacer un desafortunado comentario sobre la cabeza rapada de su mujer, Jada Pinkett, que sufre alopecia desde hace años. Este jueves se hacía público que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood pidió al actor que abandonara inmediatamente la gala y que él no solo se negó, sino que disfrutó como el que más de la fiesta posterior a los Oscar, mostrándose eufórico cantando y bailando con toda su familia y amigos.

Pues bien, también hemos sabido cómo evitó Chris Rock que la policía detuviera a Smith tras pegarle. Según ha contado Will Packer, uno de los productores de los Oscar, los agentes iban a arrestar al actor por agresión. "Vamos a buscarle, estamos preparados para detenerle ahora mismo", dijeron los policías al presentador tal y como ha contado Packer en un avance de la entrevista que ha concedido al programa Good Morning America. Sin embargo, para que esto sucediera Chris debía presentar cargos contra él, algo a lo que se negó en rotundo. "Todos estaban hablando, viendo las opciones que había, pero Chris no estaba de acuerdo. Dijo: 'No, estoy bien'", ha explicado el productor.

Un portavoz del departamento dijo después del altercado que no hay fecha límite para presentar una denuncia, así que el comediante podría cambiar de idea. "Para los delitos menores, la cooperación de la víctima es muy importante", han dicho fuentes de la policía, que se han mostrado abiertos a "completar un informe de la investigación".

Quien sí que han iniciado procedimientos disciplinarios contra Smith ha sido la Academia de los Oscar. De hecho, han avisado al actor con 15 días de antelación por si quiere ser "escuchado mediante una respuesta por escrito" antes de que se celebre la próxima reunión de la junta, que será el 18 de abril. Según puede leerse en el último comunicado que ha emitido la Junta de Gobernadores, "pueden tomar cualquier acción disciplinaria, que puede incluir suspensión, expulsión u otras sanciones permitidas por los estatutos y las normas de conducta".

Las consecuencias del altercado

Este miércoles, Chris Rock rompió su silencio durante su primera aparición pública después del incidente. El comediante fue fotografiado llegando al Wilbur Theatre, en Boston, donde ha tenido varios espectáculos durante estos días con show Ego Death Tour. "Todavía estoy procesando lo que ocurrió, así que en algún momento hablaré sobre ello. Y será serio", dijo a los asistentes en medio de una gran ovación que le emocionó. El actor ha colgado el cartel de "no quedan entradas", de hecho, en una sola noche se han vendido más tickets que en todo el mes anterior y, en los comentarios, los usuarios apuntan a que la reventa ha incrementado notablemente los precios. El cómico acaba de arrancar el tour con su primer show de monólogos en directo en cinco años, bajo el nombre de Ego Death World Tour. La gira incluye 38 citas por Estados Unidos y dará el salto a países como Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda.

