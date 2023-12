Las sorprendentes declaraciones de Jada Pinkett sobre su matrimonio con Will Smith

Son muchos los matrimonios conocidos que atraviesan altibajos, algunos acaban por tomar caminos separados y otros hacen todo lo posible por continuar adelante. Acudir a terapia de pareja, organizar una escapada o intentar recuperar la llama que se apagó son algunos de los métodos utilizados, sin embargo, a Will Smith y su mujer, Jada Pinkett les hizo falta un escándalo público para recuperar de nuevo su amor.

Y ese escándalo no fue otro que la bofetada que el actor propinó al presentador Chris Rock durante la gala de entrega de los Oscar 2022 cuando este hizo una broma de mal gusto sobre la alopecia que sufría su mujer. "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!" dijo tajante el protagonista de Independence Day mientras golpeaba con fuerza al humorista y productor.

Fue tras este incidente cuando se conoció que Will Smith y Jada llevaban siete años separados, a pesar de que él continuaba refiriéndose a ella como "su esposa". De hecho, fue en julio de 2020 cuando la pareja habló de su distanciamiento en un podcast llamado Red Table Talk en donde Jada se refería a su separación del actor y su posterior "lío” con un joven cantante y compositor con problemas, 19 años menor que ella, llamado August Alsina. Sin embargo, la defensa pública de su marido en un evento como los Oscar hizo que se volviera a replantear su matrimonio, así como su bonita historia de amor de más de 30 años.

"Estuve a punto de no asistir a los Oscar ese año, pero me alegro de haberlo hecho", ha declarado Jada en una entrevista concedida al diario DailyMail. "Ahora lo llamo la 'bofetada santa' porque después vinieron muchas cosas positivas" añade la actriz.

Padres de dos hijos en común, Willow y Jaden- Will también es padre de Trey nacido de su primer matrimonio con Sheree Zampino- la pareja necesitó ponerse en el centro de la polémica para darse cuenta de que lo suyo era más fuerte de lo que imaginaban. "Después de todos esos años tratando de descubrir si dejaría de estar al lado de Will, fue necesaria esa bofetada para darme cuenta de que nunca lo dejaré. ¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera sucedido?" señala Jada, quien aclara en sus reciente memorias tituladas Worthy que cuando tuvo su relación con el joven compositor ya había roto con Will, aunque este le pidió que no lo hiciera público.

La actriz, que conoció a Will Smith en 1994 mientras hacía una audición para un papel de estrella invitada en El Príncipe de Bel-Air y que cuenta en su libro como ha sido su vida al lado del actor de Alí, ha admitido que tanto ella como su marido tienen en mente escribir una obra juntos titulada No intentes esto en casa. "Queremos escribir algo en el que él ponga el lado masculino, yo el lado femenino y así poder resolver algunas cuestiones universales".

Sin embargo, y a pesar de que las cosas parecen haberse solucionado entre ellos, de momento, la pareja, cuya fortuna conjunta está estimada den cerca de 350 millones de euros, vive actualmente separada, ya que Jada decidió abandonar la mansión familiar de Calabasas y comprarse una casa cerca. "¡Cada mujer necesita una cueva de mujeres! Mis hijos sabían que lo necesitaba. Y, además, ahora son adultos. Saben dónde encontrarme. Todos tienen sus propias llaves, incluso Will" afirma la actriz.

Will Smith en compañía de una misteriosa mujer

Estas declaraciones por parte de la que aún sigue siendo la mujer del protagonista de Soy Leyenda se producen justo cuando el actor ha sido visto, por segunda vez, en compañía de una misteriosa mujer muy parecida a Jada. La estrella de Hollywood y su acompañante, quien lleva el pelo rapado como su esposa, visitaron juntos Art Basel Miami Beach, una de las ferias internacionales de arte más importantes, antes de trasladarse en la misma limusina a la pizzería Lucali, una de las favoritas de Jay-Z y Beyoncé , así como de los Beckham.

Will admitía reciente durante su asistencia al Festival Internacional de Cine del Mar Rojo en Jeddah, Arabia Saudita, que había cometido "un montón de errores" en su matrimonio con Jada y de cómo ha tratado de aprender de sus errores para seguir adelante. "He cometido toneladas de errores", admitió Smith. “La fama es un monstruo único y he debido tener mucho cuidado" añadió el actor.