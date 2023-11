Los detalles de la llamada que Will Smith y Madonna hicieron a Los Javis conquistados por el talento de la pareja Los artistas han aclarado las dudas sobre su boda durante su visita a 'Joaquín, el novato'

El éxito de Los Javis no tiene fronteras. Javier Calvo y Javier Ambrossi, que forman un equipo infalible en todos los aspectos, tienen el don de convertir en oro todo lo que tocan. Sus innovadoras ideas, su visión del mundo, su valentía a la hora de defender la diversidad y su firme apuesta por la cultura son elementos que los han posicionado como dos referentes del mundo audiovisual. Acostumbrados a tener una legión de fans que les apoyan en cada paso, no podían imaginar que conquistarían a estrellas internacionales como Will Smith y Madonna y mucho menos que el actor y la cantante les llamarían por teléfono.

Durante su entrevista en Joaquín, el novato contaban que han recibido muchas ofertas laborales de Estados Unidos que han rechazado porque ellos quieren crear el proyecto desde el principio y no conciben llegar a un lugar a dar órdenes o dar forma a una idea creada por otra persona. "Alguien que nos llamó de los primeros, que vio Veneno y es superfan, es Will Smith. Era muy majo", han contado sobre el ganador de un Oscar por El método Williams, que quedó fascinado con la serie inspirada en las memorias oficiales de Cristina Ortiz.

Su trabajo les ha permitido además forjar una relación con una de las divas de la música, Madonna. La reina del pop se puso en contacto con Los Javis para comentarles lo mucho que le había gustado Veneno. "Un día, una persona llamó por teléfono y dijo: Madonna quiere hablar con vosotros ahora. Eran las tres de la mañana. Le dije a Javi que se despertara", ha comenzado a decir Calvo, que se hizo conocido gracias a su paso por Física o química. "Aféitate que Madonna quiere charlar", añadió. Recuerda que se sentaron a esperar durante una hora en la que a Ambrossi, hermano de Macarena García, le costó vencer el sueño.

Aunque más tarde de lo previsto, ese encuentro virtual se produjo y marcó un punto de inflexión. "Tuvimos conversaciones largas sobre cosas, ideas, proyectos que ya llegarán...", ha explicado la pareja, que desde entonces no ha perdido el contacto con Madonna e incluso tienen un grupo de WhatsApp con la artista, que los felicitó por Veneno. "Una buena amistad, compartimos varios momentos bonitos y nos vamos escribiendo, le felicitamos el cumpleaños... Lo que pasa es que ahora ella está con su gira", comentaban Los Javis sobre la cantante, que ha visitado recientemente España en el tour con el que conmemora 40 años de carrera.

Tal fue el entendimiento que surgió con Madonna, a la que definen como "maravillosa, encantadora y mágica", que la cantante les propuso conocerse personalmente en su casa de Londres. Durante una visita a El Hormiguero relataron que llegaron a la dirección facilitada, llamaron al telefonillo y dijeron: "Queríamos ver a Madonna. We are Los Javis' y se abre la puerta". Sobre el encuentro que tuvieron con uno de sus ídolos en la ciudad del Támesis no han compartido detalles al considerar que ese momento "pertenece a la intimidad".

En los trece años que llevan compartiendo su vida, son numerosas las declaraciones de amor que se dedican y en 2017, durante el estreno de La Llamada, Ambrossi le pidió matrimonio. Desde entonces les sobrevuela la incógnita de si se han dado el "sí, quiero" en secreto, pero la pareja ha resuelto el misterio confesando que es un paso que dejan para más adelante. "Hemos decidido que, de momento, no. ¿Quién sabe si, en el futuro, sí?". No hay boda de Los Javis, que se entere todo el mundo", decían en el programa del exfutbolista Joquín Sánchez.