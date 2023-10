Los Javis y Ana Belén presentarán la gala de los Premios Goya 2024

Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, y la cantante y actriz, Ana Belén, serán los presentadores de la próxima edición de los Premios Goya. La Academia de Cine ha querido unir dos de los rostros más populares del medio audiovisual español para las nuevas generaciones con una de las figuras del cine y la música más importantes de la cultura de nuestro país. "Cuando me dicen que podemos homenajear al cine español con Ana Belén, solo pensé que era una de las grandes oportunidades de mi vida. Es un privilegio, nunca un marrón", explica Ambrossi, y sigue su compañero Javi Calvo: "Es un honor presentar la gala con una musa como Ana Belén, con películas que me han formado y tenemos que romper prejuicios", añade.

"Estamos aquí porque hay un relevo real en el cine español, nuevas voces que hablan fuerte y que la Academia empieza a escuchar de manera rotunda", ha dicho Ambrossi, que confía en que esa renovación se plasme en las nominaciones, que se conocerán a finales de noviembre. Por su parte, Ana Belén quiso dejar claro que: "Se trata de tirarse a la piscina, esto también forma parte de las particularidades de esta profesión, me hace mucha ilusión", decía la artista y bromeaba con que cualquier crítica de la futura gala irá dirigida a los Javis, que para eso son los jóvenes.

Una gala con menos humor pero con música

Tinet Rubira y Angel Custodio de Gestmusic, responsables de formatos como Operación Triunfo y Tu cara me suena, volverán a dirigir la gala, lo que garantiza la música durante la ceremonia. Calvo ha señalado que muchas veces ha imaginado "quién abriría la gala cantando" en su ceremonia ideal: "Vamos a intentar aportar todo lo que nos dejen", ha subrayado, "nos han dicho que están abiertos a nuestras aportaciones y trabajaremos con los guionistas de la gala, intentaremos darle nuestra marca y personalidad".

En cuanto al humor, creen que estará presente, pero sin un gran protagonismo. "A mí no me gusta hacerme el gracioso y tampoco es lo que me gusta cuando veo la gala", ha dicho Ambrossi. "La premisa es la idea del sueño, lo que nos hace soñar, no me veo haciendo chimpún y esperando una risa que no hay".

Valladolid acogerá la Gala

La 38ª edición de los Premios Goya se celebrará el 10 de febrero en Valladolid en la que será la séptima vez en la historia en la que la gran noche del cine español sale de la capital de España. Valladolid tomará el relevo a Sevilla, que acogió la última edición de los Goya. Sevilla acogió las ediciones de 2019 y 2023, Málaga las de 2020 y 2021 y Valencia la de 2022. A ellas se suma la de 2000 en Barcelona, la primera vez que viajaron fuera de la capital. La gala tendrá lugar en la Feria de Valladolid unos días antes del comienzo de la Berlinale, que tendrá lugar del 15 al 25 de febrero de 2024, y un mes antes de la ceremonia de los Oscar, que se celebrarán el 10 de marzo de 2024.