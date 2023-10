Los Javis presentan a su familia, hasta ahora la gran desconocida

Javier Ambrossi y Javier Calvo acaban de presentar su nueva serie La Mesías, que tuvo una gran acogida en el Festival de San Sebastián y desde hoy se puede ver en la plataforma Movistar +. "Han sido tres años de trabajo. Nos hemos hecho mayores con esta serie y no nos hemos dado cuenta", contó la mediática pareja a su paso por El Hormiguero para presentar su último proyecto, al que ellos mismos calificaron como "un thriller a nuestra manera". Se trata de un drama familiar sobre los traumas que unen y separan a una familia, en el que han vuelto a trabajar juntos después de éxitos como La llamada, Paquita Salas o Veneno.

El secreto de compaginar amor y trabajo

El presentador Pablo Motos ha querido conocer el secreto de Javier Calvo y Javier Ambrossi para trabajar juntos siendo pareja sentimental. "La verdad es que hace tiempo que no discutimos", destacaba Calvo, que recuerda cómo sin embargo esto sí sucedía bastante en la última temporada de Paquita Salas. Ambrossi recuerda que al principio cuando empezaron a trabajar juntos existía una especie de competición. "Cuando él brillaba en algo yo quería hacerlo más", reconoce, aunque no fuera lo mejor: "Eso no le daba espacio ni a él ni a mí". Sin embargo, con el tiempo todo cambió y fue dándose cuenta de que lo que tenía que hacer era centrarse en lo que él tenía bueno, "en creer en lo que yo hago bien". Y a partir de entonces, "empecé a poder admirar lo que él hacía y empecé a brillar yo". Calvo ha ratificado sus palabras y ha querido destacar que el único secreto para trabajar en pareja es "saber en qué el otro es mejor que tú y, en vez de competir contra ello, atesorarlo".

-Fecha de estreno, sinopsis y reparto de 'La Mesías', la nueva serie de Los Javis

Quién es quién en su familia

Para presentar La Mesías se han rodeado de su familia, quienes también les acompañaron en el reciente Festival de San Sebastián y corroboraron la gran respuesta por parte del público que tuvo la serie entre el público. "Hicimos un pase de los siete capítulos, que son ochos horas, y la gente se quedó a verla entera. Fue alucinante, estaban mis padres de topos", señaló Javier Calvo mientras dirigía su dedo hacia el público, donde se encontraba tanto su familia como la de su marido. "Es la primera vez que venimos con nuestros padres", exclamó Ambrossi, quien fue presentando uno a uno a sus seres queridos. "El padre de Javi (Calvo); la hermana de Javi; Susi, que trabaja en Suma Content; la mami de Javi; y mi mami", fue nombrándolos con gran orgullo.



Padre y hermana de Javier Calvo



Los padres de Javier Calvo, su hermana y Susi de la productora Suma Content



Las madres de Javier Ambrossi y Javier Calvo

Hasta ahora apenas conocíamos a la familia de Los Javis, que siempre han estado ahí y les han acompañado en la sombra, desde un segundo plano, a excepción de la hermana de Javier Ambrossi, que es la reconocida actriz Macarena García, ganadora del Goya a la mejor actriz revelación y la Concha de Plata del Festival de San Sebastián por Blancanieves.