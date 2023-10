Los Javis estrenan su serie 'La Mesías': así surgió su infalible tándem profesional y personal

Son la pareja del momento, tanto en el plano sentimental como en el profesional. Tras encadenar éxitos como La llamada, Paquita Salas, Cardo, Vestidas de azul o Veneno, Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, vuelven a desplegar su talento con un nuevo y prometedor proyecto: su nueva serie, La Mesías. Es, según han expresado, el trabajo más ambicioso y complejo de sus aclamadas trayectorias, en las que la creatividad, la empatía y la calidad son el denominador común sus obras. Ahora, a falta de unas horas para que la ficción producida por Movistar Plus+ de siete episodios vea la luz, la pareja, a cuyo cargo está el guion y la dirección, asiste al plató de El Hormiguero. Esta no es la primera vez que acuden como invitados al espacio de Pablo Motos y, de hecho, en una de sus últimas visitas evidenciaron el gran amor que les une: "Estamos más enamorados que nunca", reconocieron exultantes.

Sus caminos se cruzaron en 2010

La historia de amor de Los Javis es una de las más admiradas y sólidas del panorama cinematográfico patrio. Juntos forman el tándem perfecto, tanto en sus carreras como creadores, directores y productores, una faceta que han desarrollado de forma conjunta y paralela, como en el plano más íntimo. Su complicidad, visión y enfoque, ausencia de prejuicios, vena creativa, autenticidad, inspiración y talento les han llevado a vivir uno de sus mejores años, en el que han ejercido como presidentes del Jurado de Series de Corta Duración en Cannes Series, como investigadores en Mask Singer: adivina quién canta, como jurado en la sexta entrega de Drag Race España y han anunciado sus nuevos proyectos Piraña y Mariliendre. Sin duda, un dulce capítulo vital para el que han trabajado duro a lo largo de los años, en especial desde que sus caminos se cruzaran en 2010.

Trece años han pasado desde que Javier Calvo y Javier Ambrossi se conocieron. Antes de que conquistaran la escena y la pequeña y la gran pantalla de nuestro país, lo hicieron entre ellos, un amor que, desde que nació, llevaron con la naturalidad que les caracteriza y no ocultaron en ningún momento. El destino les unió cuando el intérprete de Física o Química tenía 18 años y Ambrossi 25; fue entonces cuando entablaron sus primeras conversaciones a través de sus perfiles sociales, que hoy en día suman juntos más de un millón de fans, y surgió algo bonito, aunque ninguno esperaba que terminarían por construir una vida en conjunto. Antes de ser pareja, se convirtieron en grandes amigos.

Un exitoso dúo en lo sentimental y en lo profesional

"Yo sentía algo, pero también sentía que él era muy pequeño", reconoció el hermano de Macarena García en B.S.O, el programa de Emilio Aragón en Movistar Plus+, en referencia a su diferencia de edad de siete años: "Yo decía: 'Cómo me voy a meter ahí, con un chico tan pequeño que no ha tenido experiencias... Le voy a decepcionar", comentó en su visita al espacio, en la que rememoró una de las primeras anécdotas que vivieron juntos durante un viaje en el que perdieron el tren que debían coger. Pese a que aquello fue "un desastre", según admitieron, eso les unió y el resto es historia. Ahora, más de una década después y con su nidito de amor instalado en la capital, son uno de los dúos más queridos entre nuestras fronteras y fuera de ellas y su sintonía cautiva allá donde van.

Juntos han vivido infinidad de primeras veces, gran parte de ellas en el terreno artístico, donde exploraron mano a mano la escritura, la producción y la dirección, y han creado una forma de comunicar propia, innovadora y, ante todo, muy ovacionada. Ahora cuentan las horas para el estreno de La Mesías, serie en la que han seleccionado un espectacular elenco de actores para narrar una curiosa historia cuyas imágenes comenzaron a rodar en el mes de agosto en más de treinta localidades de Cataluña, entre ellas, Barcelona, Girona, Mataró Òrrius, Santa Eulàlia de Ronçana, Calaf, Arenys de Mar, Manresa, Gualba y Santa Susanna.

