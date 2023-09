Las imágenes más bonitas de Belén Cuesta presumiendo de embarazo con su amiga Macarena García

El embarazo de Belén Cuesta fue una auténtica sorpresa. La actriz sevillana, de 41 años, es tan discreta con su vida privada que cuando anunció el 13 de septiembre que iba a ser madre por primera vez sus seguidores no daban crédito, sobre todo, porque horas antes de mostrar su tripita en redes sociales jugó al despiste cuando le preguntaron si tenía instinto maternal o no. "No lo sé, es algo que, bueno... Quién sabe. Quizás algún día... Nunca se sabe, que diga el destino lo que tenga que decir", respondió en el estreno de El cuco, película en la que curiosamente interpreta a una embarazada.

En aquel momento, la ganadora de un Goya por La trinchera infinita se contuvo para no revelar la mejor noticia de su vida y hacerlo horas más tarde como tenía pensado. Su publicación más especial hasta la fecha se llenó de corazones y mensajes de amor, como el que le envío su gran amiga Macarena García. "Os quiero", exclamó la que fuera pareja de Leiva durante ocho años.

En estas imágenes vemos a Macarena tocando la tripita de Belén con una gran sonrisa mientras toman un aperitivo en el centro de Madrid. A juzgar por sus gestos, la protagonista de la serie Cristo y Rey quiso que su amiga sintiera las pataditas de su bebé. Por ahora, Belén no ha desvelado si espera un niño o una niña. Tampoco ha contado cuándo dará a luz, pero viendo estas fotos parece que no falta demasiado. Además de ser íntimas amigas, Belén y Macarena han trabajado juntas en la serie Paquitas Salas y en películas como La llamada, A pesar de todo o Ventajes de viajar en tren.

Hasta 2022 Belén compartía su vida con el actor gallegoTamar Novas, a quien conoció en 2012 en el rodaje de la serie Bandolera, donde daban vida a Elisa y Alejandro. El romance de los personajes traspasó la pantalla y su amor parecía eterno. De hecho, protagonizaron un momento muy romántico el 25 de enero de 2020, en la 34 edición de los Premios Goya, cuando la actriz dedicó el galardón a su entonces pareja. "Al amor de mi vida, Tamar, te amo", dijo muy emocionada.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, dijeron en más de una ocasión que no tenían planes de boda ni intención de ampliar la familia, que eran completamente felices con su relación y el amor de Petra, su mascota, de la que ahora comparten la custodia.

Belén protege al máximo su vida sentimental y no ha revelado la identidad del padre. Tras romper con Tamar, la revista Semana publicó unas imágenes de la actriz paseando con un acompañante muy atractivo, el mismo con el que habría disfrutado de unas inolvidables vacaciones en Escocia a finales de agosto. El actor gallego, por su parte, podría estar saliendo con la cantante canaria Marilia Monzón. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto y solo el tiempo dirá si estamos ante una nueva pareja o tan solo se trata de una bonita amistad.