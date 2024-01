Belén Cuesta comparte una tierna fotografía junto a su 'bambina' en su primer cumpleaños como madre

Belén Cuesta está disfrutando de una época maravillosa después de que su vida diera un giro de 180 grados el pasado 20 de diciembre con el nacimiento de su primera hija a quien cariñosamente llama 'bambina'. A esta explosión de felicidad hay que sumarle que la protagonista de Cristo y Rey ha cumplido 40 años este 24 de enero. Su primera celebración con su pequeña recién nacida, con quien ha compartido una tierna fotografía juntas, y en la que ha estado rodeada de sus seres queridos.

La intérprete, de 40 años, está pletórica. Solo hay que ver la última instantánea que ha mostrado en su perfil público ante sus más de 800.000 seguidores. En ella se ve a Belén Cuesta con un look cómodo, sonriendo y sosteniendo en la mano el chupete de color azul de su pequeña a quien abraza y porta dentro de una mochila especial para bebés de ante marrón y flecos. "Bien equipada", tal y como la propia ganadora del Goya por La trinchera infinita ha escrito. La imagen enseguida ha recibido cientos de 'me gusta' y comentarios cariñosos de sus seres queridos y de sus seguidores.

Este 24 de enero se ha convertido en un día que Belén Cuesta no va a olvidar nunca de su memoria por ser el primer cumpleaños que pasa junto a su 'bambina' y alejada de las cámaras, ya que ha tomado la decisión de tomarse un tiempo de descanso en lo referido a lo profesional para volcarse por completo en el cuidado de su bebé. “Descansaré, al igual que en la última parte del embarazo. Lo de conciliar me imagino que será complicado y difícil, sin duda. Me apetece estar tranquila porque asusta, es el primero”, declaró en una reciente entrevista con la revista Vanity Fair. Quienes han querido estar presentes en esta fecha tan importante han sido sus íntimos amigos como Javier Calvo, que ha compartido una preciosa instantánea junto a su compañera definiéndola como 'talentosa y cariñosa'.

Eso sí, lo que Belén Cuesta tiene claro es que no es un adiós definitivo porque piensa volver a ponerse delante de las cámaras e incluso ha confesado que este 2024 va a estar 'repleto de proyectos de lo más interesantes' tras el gran estreno de Cristo y Rey donde la actriz ha interpretado el papel protagonista de Bárbara Rey, el reciente estreno de la nueva miniserie de Disney + Cristóbal Balenciaga, un biopic en el que se pone en la piel de la reina Fabiola de Bélgica y en el que a través de seis c apítulos narra los años que el popular modisto vasco estuvo afincado en París. Y por último Las largas sombras, que estará disponible en la ya mencionada plataforma de streaming en los próximos meses y que está basado en la novela homónima de Elia Barceló que cuenta la historia de un grupo de exitosas amigas cuyas vidas se empiezan a tambalear cuando aparece el cuerpo sin vida de una de sus compañeras de instituto.

La discreta vida sentimental de Belén Cuesta

Sin duda, Belén Cuesta se encuentra en un instante muy dulce, disfrutando de su niña y de las mieles del éxito que le reporta su trabajo. Sin embargo, poco se sabe de la artista a nivel sentimental. En 2012, comenzó un noviazgo con el también actor Tamar Novas de quién se habría separado en marzo a juzgar por unas instantáneas que fueron publicadas por Semana en marzo en las que aparecía acompañada de su supuesta nueva pareja. La actriz, no se ha pronunciado por el momento al respecto.

