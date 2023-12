Belén Cuesta da la bienvenida a su primera hija con una preciosa fotografía y un mensaje lleno de amor

Belén Cuesta ha dado la bienvenida al mundo a su primera hija, una niña muy deseada que ha llegado para colmar de ilusión y desbordante felicidad a la actriz sevillana. Tras soplar las velas de sus cuatro décadas de vida, la protagonista de exitosas ficciones como La casa de papel, Cristo y Rey, Paquita Salas o Vis a vis estrena el que, con toda seguridad del mundo, es el papel más importante de su aclamada y galardonada trayectoria: el de mamá. Ha sido la propia actriz la encargada de contar la feliz noticia a través de su perfil público con una fotografía de la pequeña que ha acompañado con unas palabras muy emocionantes.

"Las manos más importantes, la revelación del amor, la ternura, esta piel, sus piernas, la belleza, sus ruiditos que poco a poco vamos descifrando, su olor, este sentimiento, este querer. Todo está en ella", ha escrito la actriz que se encuentra pletórica y feliz. Ahora, Belén Cuesta se prepara ahora para exprimir al máximo esta emocionante etapa repleta de primeras veces, aventuras y conexión con su bebé o como ella misma ha definido 'la revolución de la vida'. En la instantánea que ha compartido, podemos ver la manita de su niña, que va vestida con un body de color beige y tiene el pelo negro igual que su madre.

Belén Cuesta, la actriz que ha conquistado a toda una generación

Una niña muy deseada con la que estrena un año de primeras veces

No cabe duda de que la intérprete andaluza atraviesa un dulce capítulo vital que coincide con el comienzo de un prometedor 2024, en el que se centrará fundamentalmente en su maternidad, que es su prioridad desde que supo que esta niña, a quien se refiere como "la bambina, venía en camino. Fue a mediados del pasado septiembre cuando la ganadora del Goya por La trinchera infinita anunció la buena nueva ante sus más de ochocientos mil admiradores, con quienes compartió tres instantáneas en las que presumía de figura premamá y confesaba que "esta nueva forma me tiene con los pantalones desabrochados y el corazón fuerte de amor como nunca" y cerca de un mes más tardé reveló que esperaba una niña. Un dulce capítulo vital que ha exprimido al tiempo que atendía sus compromisos profesionales y continuaba divirtiéndose con amigos, como su inseparable Macarena García, con quien fue fotografiada tomando un aperitivo en el centro de Madrid poco después de anunciar su embarazo.

"Estoy muy bien, me encuentro fenomenal y estoy muy bien afortunadamente", admitía desbordante de felicidad y muy sonriente a los micrófonos de Europa Press a inicios de noviembre, con motivo del estreno de Romancero, la escalofriante serie de ciencia ficción que aterrizó el día 3 de ese mes en Amazon Prime Video y de la que forma parte del elenco junto a rostros tan populares como Alba Flores o Ricardo Gómez.

Clases preparto y cambios antes del viaje de la maternidad

Si bien su llegada ha sido la mejor de las noticias, antes de que la bebé viniera al mundo ya tenía conquistada a su mamá, que desde el momento en que la vio en una ecografía tuvo claro que serían uña y carne: "La he visto y me ha parecido muy guapa y me ha caído muy bien, me ha sonreído nada más verla y he dicho 'esta persona me cae bien'", confesaba en tono humorístico en su última visita a El Hormiguero este otoño, donde acudió con Ricardo Gómez para promocionar el mencionado filme en el que ambos son protagonistas. Fue allí donde descubrió gracias a Pablo Motos que al 70% de las embarazadas le crecen los pies entre media talla y una talla debido a una hormona: "Es curioso, porque cambia todo", apuntó a modo de reflexión ella, que se apuntó a clases preparto en la recta final del embarazo para llegar a este momento lo más preparada posible y que todo saliera sobre ruedas. Y así ha sido, porque, al fin, tiene a su niña en brazos.

