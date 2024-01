Belén Cuesta habla por primera vez de la maternidad y confiesa estar 'feliz y fascinada' con su hija

La vida de Belén Cuesta dio un giro de 180 grados el pasado mes de diciembre cuando llegó al mundo su primera hija, a la que cariñosamente llama ‘bambina’ y cuyo nombre real no ha desvelado aún. Una aventura personal de la que la actriz ha hablado por primera vez con gran alegría. “Acabo de empezar en esto de la maternidad, así que cada día descubro algo nuevo y aprendo. Sobre todo, feliz y fascinada con esta nueva faceta”, ha explicado en una reciente entrevista con la revista Vanity Fair.

La intérprete, de 39 años, también es consciente de que no es una tarea fácil compaginar una agenda laboral tan apretada como la suya con la crianza de una niña pequeña. Por ello, ha tomado la decisión de tomarse un tiempo de descanso en lo referido a lo profesional para volcarse por completo en el cuidado de su bebé. “Descansaré, al igual que en la última parte del embarazo. Lo de conciliar me imagino que será complicado y difícil, sin duda. Me apetece estar tranquila porque asusta, es el primero”.

Eso sí, sus fans incondicionales pueden respirar tranquilos, ya que este no es un adiós definitivo, sino más bien un breve hasta luego porque también ha confesado que 2024 estará repleto de proyectos de lo más interesantes. Mientras vuelve a los platós de rodaje, sus admiradores también podrán disfrutar de la protagonista de Cristo y Rey en la nueva miniserie de Disney + Cristobal Balenciaga, un biopic que a través de seis capítulos narra los años que el popular modisto vasco estuvo afincado en París.

En esta ficción, Belén Cuesta se ponde en la piel de la reina Fabiola de Bélgica. Hay que recordar que el diseñador de Getaria fue el encargado de confeccionar el vestido de novia de esta royal para su boda con el rey Balbuino en 1960. Un traje elegante y favorecedor de cuerpo entallado y falda amplia fruncida, confeccionado en seda y ribeteado por una tira de visión blanco que bordeaba todo el escote, la cintura y continuaba por la capa.

De la misma manera, la ganadora del Goya es una de las protagonistas de Las largas sombras, que estará disponible en la ya mencionada plataforma de streaming en los próximos meses. Se trata de un thriller basado en la novela homónima de Elia Barceló que cuenta la historia de un grupo de exitosas amigas cuyas vidas se empiezan a tambalear cuando aparece el cuerpo sin vida de una de sus compañeras de instituto, que había desaparecido hace dos décadas en Mallorca durante el fin de curso. Una serie en la que también participan Elena Anaya, Irene Escolar y Marta Etura.

La discreta vida sentimental de Belén Cuesta

Sin duda, Belén Cuesta se encuentra en un instante muy dulce, disfrutando de su niña y de las mieles del éxito que le reporta su trabajo. Sin embargo, poco se sabe de la artista a nivel sentimental. En 2012, comenzó un noviazgo con el también actor Tamar Novas de quién se habría separado en marzo a juzgar por unas instantáneas que fueron publicadas por Semana en marzo en las que aparecía acompañada de su supuesta nueva pareja. La actriz, no se ha pronunciado por el momento al respecto.