Así es Abril Zamora, la nueva profesora de interpretación de OT

La próxima edición de Operación Triunfo no deja de sumar novedades. Nueva presentadora, que será Chenoa, y profesora de interpretación, Abril Zamora, que coge el testigo de los Javis, Ángel Llàcer, Itziar Castro e Iván Labanda. La asignatura, una de las que ayudan al artista a perfeccionar su actuación en la gala semanal, será impartida por esta actriz de 41 años que ha participado en algunos de los títulos de ficción de mayor éxito en nuestro país. "Me hace muchísima ilusión" comentó en sus perfiles sociales sobre esta nueva aventura. "He recibido un montón de mensajes llenos de cariño y quería dar las gracias. Me hace muy feliz poder formar parte de la plantilla de profes de OT" dijo. Decenas de rostros conocidos, entre los que hay varios exconcursantes del talent como Nía y Aitana, le han dejado mensajes de felicitación por este nuevo proyecto.

Chenoa, elegida como ¡nueva presentadora de OT!

Comenzó su carrera en el teatro y luego saltó a la pantalla en títulos como Los Serrano, Los hombres de Paco y La que se avecina. Se hizo muy conocida gracias a su papel de Luna Garrido, en la tercera y cuarta temporada de la ficción carcelaria Vis a Vis. Allí coincidió con Itziar Castro, que la ha precedido precisamente en la como profesora en la “asignatura” que va a impartir. Abril ha tenido además su propia serie en HBO Max, Todo lo otro, ha participado en Traitors España y ha colaborado además en La Roca, programa presentado por Nuria Roca en La Sexta. Ha rodado la película La vida por delante, con Sophia loren, El Molino, de Alfonso Cortés-Cavanillas, la serie Un nuevo amanecer, la serie Respira y participa además en la segunda temporada de Sagrada Familia, que está pendiente de estreno.

La artista es también directora y guionista, labor que ha desarrollado en series como Señoras del (h)AMPA y también en Élite, sobre cuyas tramas ha escrito dos libros: Élite, al fondo de la clase y Élite, asignatura pendiente. Mantiene su vida personal en un plano discreto aunque alguna vez ha compartido románticas imágenes con el artista Jose Real Art. Ahora compartirá con los concursantes su experiencia y lo hará enseñándoles los trucos que la han llevado a ella a ser uno de los rostros reconocidos de la escena española. Abril se une a la nueva etapa del talent musical que los fans esperan con una gran emoción. Se espera su estreno para finales de año en Amazon Prime, plataforma de televisión bajo demanda que ha cogido el relevo de las cadenas tradicionales para emitir el formato.

Llegará así esta nueva edición cuyos castings ya están en marcha a más de 30 países y territorios en Latinoamérica. Chenoa, que sabe bien lo que es formarse en la citada escuela, pues participó en la primera edición del concurso, se pone al frente como presentadora en una aventura que la emociona. Vuelve así al espacio que la vio nacer como artista y donde se formarán nuevas voces, que tratarán de alcanzar el estrellato. La expectación es máxima pues el público espera con ganas seguir las clases desde su casa y también ver el día a día de los alumnos: sus bromas, anécdotas y una convivencia que siempre deja momentos muy divertidos.