Chenoa, elegida como ¡nueva presentadora de OT!

"Cuando tú vas... ¡yo vuelvo! Por fin puedo contaros que soy la presentadora de OT 2023". Estas han sido las primeras palabras de Chenoa, con guiño incluido a su célebre canción del mismo título, para anunciar que ha sido elegida como la nueva y flamante conductora de Operación Triunfo. La artista mallorquina vuelve de esta forma a la Academia más conocida de la televisión y lo hace dos décadas después, esta vez para ejercer como maestra de ceremonias.

La cantante de 47 años regresa por tanto al programa que le catapultó a la fama en 2001 cuando fue concursante de aquella mítica y recordada primera edición -en la que obtuvo el cuarto puesto-, donde además vivió aquel sonado romance con David Bisbal que forma parte de la memoria colectiva de nuestro país. La intérprete de Todo irá bien y En tu cruz me clavaste se convierte así en el quinto rostro que toma las riendas del popular formato de Gestmusic tras Carlos Lozano, Jesús Vázquez, Pilar Rubio y Roberto Leal.

El talent musical prepara ya su retorno de la mano de Amazon Prime Video, la plataforma de 'streaming' que era la encargada de dar este sábado la noticia. La actual jueza de Tu cara me suena sonaba desde hace tiempo como la favorita en las quinielas para hacerse cargo del exitoso concurso, ya que una gran cantidad de fans del mismo pedían a gritos que ella fuera la persona designada.

Hace ya tres años de la última temporada de Operación Triunfo en TVE que ganó la participante canaria Nia, de ahí la felicidad de todos los seguidores del programa cuando el pasado abril se supo de manera oficial que el show volvería a la pequeña pantalla. "No vamos a hacer el OT de siempre, será más grande y mejor", aseguraron entonces sus responsables, detallando que esta será la tanda más internacional de todas ya que se verá al mismo tiempo en una treintena de países y territorios de Latinoamérica.

Para Chenoa supone toda una alegría el poder ocupar esta labor -también se especuló en su día con que podría ser la directora de la Academia-, hecho que ella misma no ocultaba en unas recientes declaraciones: "Sería un proyecto que evidentemente supondría cerrar mi círculo y para mí es algo superespecial", dijo en el podcast Tómatelo menos en serio de Carlos Marco cuando el productor musical y exintegrante de Auryn le preguntaba sobre su posible vuelta al formato.

"Sigo escuchando las canciones que versioné y me siguen entrando los mismos nervios, como si estuviera allí, y son experiencias que quedan para toda la vida. Amo OT, por supuesto que lo quiero. Me encantaría, no diré que no", revelaba entonces la artista balear, quien atraviesa por un momento inmejorable tanto a nivel profesional como personal tras su boda hace menos de un año con el prestigioso urólogo Miguel Sánchez Encinas.

