Chenoa responde con silencio total a los reproches de Rosa López tras su polémica

Las declaraciones en las que Chenoa se refería recientemente a Rosa López como una compañera, pues, según afirmó, "mis amigas son Geno, Gisela, Natalia, ya lo habéis visto en la boda", han despertado una nueva reacción por parte de la extriunfita granadina. Aunque la mujer del prestigioso médico Miguel Sánchez Encinas puntualizó que no existía mal rollo entre ambas, sino que "simplemente la vida posiciona más profunda o menos, nada más", Rosa ha confesado que aquellas palabras le afectaron enormemente: "Me puse mala, caí con fiebre", una revelación que ha hecho a la revista Lecturas y cuya respuesta por parte de Chenoa ha sido el silencio total.

VER GALERÍA

Visiblemente dolida, la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, de 41 años, ha confesado que, bajo su punto de vista, "Chenoa podría haber sido más diplomática". Rosa, que tiene clara su postura y dice huir de la polémica en la medida de lo posible, ha remarcado que ya le ha quedado clara la posición de la argentina, "pero no hacía falta": "No quiero crear mierda de una amiga porque yo sí la considero amiga y sé como es mi amiga". También ha aclarado que ambas han puesto solución a este sonado encontronazo con una conversación que mantuvieron en un cumpleaños privado, una charla de la que prefiere que no trascienda su contenido: "Está todo bien. Nos tenemos mucho cariño. Aunque no me río de lo que ha pasado", ha apuntado a la citada publicación.

VER GALERÍA

Estas palabras de Rosa llegan días después de que asegurara en el programa Fiesta que en la actualidad se encuentra feliz "porque ni hago daño ni me lo hacen" y que está centrada en sus proyectos de futuro, y por ellas precisamente ha sido interrogada su otra protagonista: Chenoa. La artista de 47 años, que ha felicitado a sus seguidores las fiestas desde el perfil del programa Tu Cara Me Suena, que ya calienta motores para el lanzamiento de su nueva temporada, ha reaccionado con el más absoluto de los silencios al ser preguntada por la polémica y por el estado actual de su vínculo con la signataria de Europe's Living a Celebration.

VER GALERÍA

Chenoa tampoco ha ofrecido declaraciones sobre sus planes para fin de año, un 2022 que cierra por todo lo alto tras pasar por el altar con Miguel el pasado mes de junio en una romántica e íntima ceremonia, dos años después de tomar la decisión de aplazar su enlace a causa de la pandemia.

Loading the player...

La divertida quedada de amigas de Chenoa con Natalia y Gisela haciendo piña tras la polémica con Rosa López