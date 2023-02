Los compañeros de Chenoa en OT se pronuncian tras sus polémicas declaraciones sobre el programa

Loading the player...

Las recientes declaraciones de Chenoa sobre su paso por Operación Triunfo han dado mucho de qué hablar. "¿Tú te crees que mi cuarto puesto en OT fue por gusto? Tengo muy claro por qué quedé cuarta. Nunca fui nominada, tan mal no lo hice. Quizá mi forma de ser, de hablar y de actuar era demasiado tosca para la época", afirmó en una entrevista con El País. Unas palabras que no han dejado a nadie indiferente, tampo a sus excompañeros del programa. Nuria Fergó se ha pronunciado al respecto, pero no ha sido la única. Mireia, Javián o Geno también han dado su opinión. Dale al play y no te lo pierdas.

