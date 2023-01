La teoría de Chenoa sobre su cuarto puesto en 'Operación Triunfo'

Han pasado más de dos décadas de la primera edición de Operación Triunfo y Chenoa se ha pronunciado sobre el cuarto puesto que consiguió en el concurso. La cantante, de 47 años, ha reconocido que a lo largo de su carrera profesional ha sufrido micromachismos y macromachismos. "¿Tú te crees que mi cuarto puesto en OT fue por gusto? Tengo muy claro por qué quede cuarta. Nunca fui nominada, tan mal no lo hice. Quizá mi forma de ser, de hablar y de actuar era demasiado tosca para la época", ha declarado en una entrevista concedida a El País. "Creo que llegué demasiado pronto. Pero doy gracias. Este carácter te ayuda a salir sana y salva de muchas cosas y situaciones muy chungas delante de un varón", ha añadido.

- La quedada de amigas de Chenoa, Natalia y Gisela haciendo piña tras la última polémica con Rosa López

VER GALERÍA

Según la artista, en aquella época "se daban por hechas muchas cosas con las mujeres que yo no daba". Por eso, tuvo claro el nombre y la imagen que quería proyectar con su segundo disco. "Se llamó Soy mujer, y me corté el pelo y me puse corbata en una absoluta declaración de intenciones".

- Chenoa responde con silencio total a los reproches de Rosa López tras su polémica

Rosa López fue la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo. El segundo puesto fue para David Bisbal y el tercero para David Bustamante. La cantante de Granada representó a España en Eurovisión con sus compañeros de coristas. También con Chenoa, Gislea y Geno. Los seis logron un séptimo puesto con la canción Europe's Living a Celebration.

VER GALERÍA

En estos momentos Chenoa está metida de lleno en radio (Cuerpos especiales) y televisión (Tu cara me suena). Está feliz y lleva siete años sin sacar disco porque, tal y como ha confesado, "con la música tengo mis más y mis menos". Sin embargo, podría sorprendernos, pues lleva "tres semanas pensando en cantar".

VER GALERÍA

Dejando a un lado su faceta artística, Chenoa también ha hablado en la entrevista de su marido, el urólogo Miguel Sánchez Encinas, al que conoció en casa de amigos comunes. Al verle sintió un auténtico flechazo, un amor que sellaron el 17 de junio de 2022 en una romántica boda celebrada en Mallorca. "Nos damos amor del bueno, sano y responsable. Es amor de verdad para ambos", declaró la cantante en ¡HOLA! tras la ceremonia. "Me fascina todo de Miguel, su forma de ser, su temple. Su manera de cuidarme y amarme es única. Además, admiro cómo desarrolla su profesión", añadió.