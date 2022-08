La foto más romántica de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas en su primer verano de casados

Está siendo uno de los veranos más románticos de Chenoa y así lo reflejan las imágenes que comparte con todos sus seguidores. La artista ha publicado este precioso abrazo con su marido, el urólogo Miguel Sánchez Encinas. Y la cara de la cantante lo dice todo. Está feliz y muy enamorada. La pareja disfruta de un momento de calma después de su increíble luna de miel por Grecia. Tras darse el 'sí, quiero' el pasado 17 de junio en Mallorca, hicieron las maletas para recorrer algunos de los escenarios más espectaculares del país heleno, como el Partenón de Atenas o la legendaria isla de Corfú. Como desvelaron a ¡HOLA! durante una entrevista en 2019, los dos son amantes de "las ruinas, los museos y la historia", por eso no tuvieron dudas a la hora de elegir el destino de su primer viaje como marido y mujer.

En estos meses de calor, la artista ha compaginado los días de sol y playa con chupuzones en la piscina. Ha pasado el mayor tiempo posible con su marido, pero atendiendo siempre a sus compromisos profesionales. El 18 de julio actuó en el festival Starlite de Marbella y el sábado pasado ofreció un concierto muy especial en Torrelavega, Cantabria, en el que cantó un tema que hacía años que no formaba parte de su reporterio, Si no estás. Además, aunque todavía está por confirmar, Chenoa ya tendría puesta la mirada en el próximo curso y podría volver a formar parte del programa Tu cara me suena, de Antena 3. En este formato de entretenimiento, que cada año bate récords de audiencia, la cantante ha encontrado una segunda familia, ya que hace un equipo perfecto con el resto de sus compañeros del jurado, Lolita, Ángel Llácer y Carlos Latre.

A sus 47 años, Chenoa atraviesa una etapa muy dulce en todos los sentidos. "El tiempo pasa y cada edad es diferente. No soy la misma que antes, aunque mantenga la esencia. Miguel me encontró hecha, completa y feliz. Y yo también a él. Nos damos amor del bueno, sano y responsable. Es amor de verdad para ambos", declaró en ¡HOLA! tras la ceremonia. La pareja se complementa a la perfección, pero no se plantea ampliar la familia. Su deseo es seguir caminando juntos de la mano el resto de sus vidas. "Me fascina todo de Miguel, su forma de ser, su temple. Su manera de cuidarme y amarme es única. Además, admiro cómo desarrolla su profesión".

Dicen que la cara es el espejo del alma y Chenoa luce mejor que nunca desde que conoció a Miguel. Hace dos años decidió cambiar sus hábitos alimenticios y el resultado salta a la vista, como se observa en esta foto en la que aparece en bañador. "He perdido peso con una nutricionista y una rutina de deporte constante. He adoptado una forma de vida más sana y estoy muy contenta por mi salud más que por la estética", explicó en la revista. Todavía quedan días de verano para descansar y seguir creando recuerdos junto al hombre de su vida, al que por fin ha dado el 'sí, quiero' tras dos años de retraso por la pandemia.

