'Operación Triunfo' vuelve en 2023: repasamos algunos de sus inolvidables momentos

Amazon Prime Vídeo trae de vuelta Operación Triunfo. La nueva edición, producida con Gestmusic, se podrá ver en la plataforma estadounidense a finales de este 2023, contará con galas semanales en directo y tendrá un canal 24 horas en YouTube. Y aunque todavía no se sabe quién será el presentador del formato, la edición española estará disponible también en Latinoamérica. "Pensamos que podemos aportar muchas cosas desde el punto de vista de la innovación y tecnología y hacer un OT mejor y más grande del que hemos tenido hasta ahora. Nos vamos a centrar no en hacer el de siempre, sino hacerlo más grande y mejor", ha dicho Koro Castellano, directora de Amazon en El País. A lo largo de sus 11 ediciones, muchos han sido los concursantes, los presentadores, los jurados y los momentos que se han vivido: repasamos los más inolvidables.

La simpática equivocación de Rosa

En 22 de octubre de 2001 Carlos Lozano, y bajo la supervisión de Nina, dio el pistoletazo de salida a un innovador talent musical a través del cual se buscaba al nuevo representante de Eurovisión entre 16 candidatos anónimos: David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Gisela, Nuria Fergó, Manu Tenorio, Natalia, Geno, Naim Thomas, Vero, Miriea, Javián, Álex Casademunt, Juan Camus, Alejandro Perreño y Rosa López, quien no solo se alzaría con el triunfo sino que además se convertiría en una de las cantantes más queridas y que mejores momentos nos ha dejado a lo largo de los años. De hecho, uno de los más divertidos fue cuando la intérprete de Caradura debía cantar el tema de Gloria Estefan Desde la oscuridad en la gala nueve y en medio del tema confesó que había tenido un error. "Me he equivocado, olé", dijo con su gran naturalidad y llevándose las manos a la cabeza.

Ensayo accidentado en OT2

Durante la segunda edición del programa ocurrió uno de los momentos más terribles de todas las ediciones. Mientras algunos concursantes estaban ensayando en plató una escalera se desplazó y cayó provocándoles varias contusiones y heridas. "Ha sido un susto muy grande. Estamos bien pero ha sido muy aparatoso y ha sonado mucho", dijo Vega en directo con un collarín puesto. "Tengo una contusión en el glúteo", añadió Miguel Nández, que también tenía un cabestrillo en uno de sus brazos. Junto a ellos; Tessa, que estuvo escayolada; Nika, que pasó varios días en el hospital por un traumatismo craneoencefálico y Hugo, también tuvieron que guardar reposo tras el accidente. Por suerte, todos pudieron recuperarse sin problema y continuaron hasta el final del concurso, el cual gano Ainoha Cantalapiedra.

Todos los frentes de Risto Mejide

El concurso musical se mudó en 2005 a Telecinco (canal en el que estuvo hasta 2011) y por allí pasaron numerosos numerosos concursantes y momentos para el recuerdo como los grandes enfrentamientos de Risto Mejide con los alumnos, a los que criticaba ferozmente tras sus actuaciones. Pero el presentador del Chester, que ha pedido disculpas este 2023 a Esther Aranda por sus palabras en el concurso, no solo discutió con los participantes sino que también protagonizó una disputa con Jesús Vázquez, quien no dudó en decirle que era un "grosero" y un "maleducado" por cómo eran sus valoraciones. Eso sí, años después ambos han podido hablar de lo ocurrido y han confesado que ya se llevan bien tras las disculpas del juez de Got Talent.

Susto a Amaia en directo

A lo largo de tantas ediciones muchos han sido los artistas internacionales, como Mariah Carey, Anastacia o Rihanna, que han visitado el plató del programa hasta que el formato regresó en 2017 a Televisión Española, una edición que volvió a triunfar gracias a la naturalidad y la voz de la que después se convertiría en ganadora, Amaia Romero. La concursante protagonizó algunas de las actuaciones más memorables de toda la historia y además hizo reír a todos los espectadores, quienes recordarán que a punto de actuar junto a Roi Méndez intepretando Shape of you este la asustó en directo. "¡Dios mío Roi! ¡No sabía si esto estaba planeado!", dijo ella.